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В Екатеринбурге нашли тело летчика, приехавшего в командировку из Якутии
Свердловские следователи начали проверку после обнаружения тела летчика, приехавшего из Якутии в командировку в Екатеринбург, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T12:52
2020-10-20T12:52
2020-10-20T14:43
республика саха (якутия)
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт - РИА Новости.</strong> Свердловские следователи начали проверку после обнаружения тела летчика, приехавшего из Якутии в командировку в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбург</a>, сообщает пресс-служба регионального управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.По данным ведомства, тело 28-летнего мужчины было найдено во вторник утром в центре уральской столицы. По предварительным данным, погибший является летчиком, который прилетел в Екатеринбург из Якутии в командировку.Как добавил руководитель пресс-службы областного главка МВД <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gorelykh/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Горелых</a>, тело мужчины нашел за гаражами охранник жилого комплекса, расположенного напротив, родные пропавшего опознали его.Руководитель поискового отряда "Прорыв" Наталия Волкова сообщила, что летчик из Якутска Руслан Валеев, найденный мертвым в центре Екатеринбурга, перед исчезновением сбежал из больницы.Как заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора Уральского учебно-тренировочного центра гражданской авиации Владимир Плаксин, в Екатеринбурге Валеев проходил курсы повышения квалификации."Пятого октября начались курсы. Никаких замечаний не было, он занятия посещал", - сказал руководитель центра.Свердловские следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тела, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20201012/chp-tof-1579356719.html
2
республика саха (якутия)
екатеринбург
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт - РИА Новости.
Свердловские следователи начали проверку после обнаружения тела летчика, приехавшего из Якутии в командировку в Екатеринбург
, сообщает пресс-служба регионального управления СК
РФ.
По данным ведомства, тело 28-летнего мужчины было найдено во вторник утром в центре уральской столицы. По предварительным данным, погибший является летчиком, который прилетел в Екатеринбург из Якутии в командировку.
"Тело умершего мужчины будет направлено для проведения судебной экспертизы в целях установления давности и точной причины смерти. По итогам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Как добавил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых
, тело мужчины нашел за гаражами охранник жилого комплекса, расположенного напротив, родные пропавшего опознали его.
Руководитель поискового отряда "Прорыв" Наталия Волкова сообщила, что летчик из Якутска Руслан Валеев, найденный мертвым в центре Екатеринбурга, перед исчезновением сбежал из больницы.
"Тринадцатого октября его доставили в центральную городскую больницу №1, но в тот же день он оттуда обежал. Личные вещи остались в больнице", - сказала собеседница агентства.
Как заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора Уральского учебно-тренировочного центра гражданской авиации Владимир Плаксин, в Екатеринбурге Валеев проходил курсы повышения квалификации.
"Пятого октября начались курсы. Никаких замечаний не было, он занятия посещал", - сказал руководитель центра.
Свердловские следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тела, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
"Для того, чтобы наиболее тщательно разобраться в обстоятельствах трагедии, по данному факту … возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса "Убийство", - говорится в сообщении СУСК.