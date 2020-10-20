Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201020/gibel-1580626500.html
В Екатеринбурге нашли тело летчика, приехавшего в командировку из Якутии
Свердловские следователи начали проверку после обнаружения тела летчика, приехавшего из Якутии в командировку в Екатеринбург, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T12:52
2020-10-20T14:43
республика саха (якутия)
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069021_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_719176845c7ce05fa0136e74c9dc90cb.jpg
<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт - РИА Новости.</strong> Свердловские следователи начали проверку после обнаружения тела летчика, приехавшего из Якутии в командировку в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбург</a>, сообщает пресс-служба регионального управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.По данным ведомства, тело 28-летнего мужчины было найдено во вторник утром в центре уральской столицы. По предварительным данным, погибший является летчиком, который прилетел в Екатеринбург из Якутии в командировку.Как добавил руководитель пресс-службы областного главка МВД <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gorelykh/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Горелых</a>, тело мужчины нашел за гаражами охранник жилого комплекса, расположенного напротив, родные пропавшего опознали его.Руководитель поискового отряда "Прорыв" Наталия Волкова сообщила, что летчик из Якутска Руслан Валеев, найденный мертвым в центре Екатеринбурга, перед исчезновением сбежал из больницы.Как заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора Уральского учебно-тренировочного центра гражданской авиации Владимир Плаксин, в Екатеринбурге Валеев проходил курсы повышения квалификации."Пятого октября начались курсы. Никаких замечаний не было, он занятия посещал", - сказал руководитель центра.Свердловские следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тела, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20201012/chp-tof-1579356719.html
2
республика саха (якутия)
екатеринбург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069021_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_057f7c2c76c7ac375fa1f493855b4ef3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге нашли тело летчика, приехавшего в командировку из Якутии

12:52 20.10.2020 (обновлено: 14:43 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Свердловские следователи начали проверку после обнаружения тела летчика, приехавшего из Якутии в командировку в Екатеринбург, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
По данным ведомства, тело 28-летнего мужчины было найдено во вторник утром в центре уральской столицы. По предварительным данным, погибший является летчиком, который прилетел в Екатеринбург из Якутии в командировку.
"Тело умершего мужчины будет направлено для проведения судебной экспертизы в целях установления давности и точной причины смерти. По итогам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Как добавил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, тело мужчины нашел за гаражами охранник жилого комплекса, расположенного напротив, родные пропавшего опознали его.
Экипаж на палубе одного из кораблей Тихоокеанского флота на параде в честь Дня Военно-морского флота в бухте Золотой Рог во Владивосток - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 10:08
Во Владивостоке нашли тело командира боевого корабля ТОФ
Руководитель поискового отряда "Прорыв" Наталия Волкова сообщила, что летчик из Якутска Руслан Валеев, найденный мертвым в центре Екатеринбурга, перед исчезновением сбежал из больницы.
"Тринадцатого октября его доставили в центральную городскую больницу №1, но в тот же день он оттуда обежал. Личные вещи остались в больнице", - сказала собеседница агентства.
Как заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора Уральского учебно-тренировочного центра гражданской авиации Владимир Плаксин, в Екатеринбурге Валеев проходил курсы повышения квалификации.
"Пятого октября начались курсы. Никаких замечаний не было, он занятия посещал", - сказал руководитель центра.
Свердловские следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тела, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
"Для того, чтобы наиболее тщательно разобраться в обстоятельствах трагедии, по данному факту … возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса "Убийство", - говорится в сообщении СУСК.
 
Обсудить2
Республика Саха (Якутия)Следственный комитет России (СК РФ)ЕкатеринбургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:30Обнаружена польза зеленого чая и кофе для людей с диабетом
01:26Двоих детей из сирийского лагеря привезли к бабушке в Чечню
01:10Глава МИД Армении приехал в Москву
00:58Опрос ВЦИОМ показал, как россияне оценивают изменение облика их городов
00:39Россиян предупредили о подрывающем защиту от COVID-19 факторе
00:35Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа
00:31Счетная палата предупредила о рисках предложенной Минздравом реформы ОМС
00:25Спецпосланник Трампа заявил о поддержке странами НАТО позиции США по ДСНВ
00:19В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:12Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми
23:49Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
23:49Израиль заявил об ударе по инфраструктуре ХАМАС из-за пуска снаряда
23:45Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС
23:39В Москве умерли еще 63 пациента с коронавирусом
23:38Власти Нью-Йорка готовятся к беспорядкам из-за президентских выборов
23:26Украина намерена закупать корабли для баз в Черном море
23:18В Калифорнии упал истребитель ВМС США
22:57"Нафтогаз" поддержал расширение санкций против "Северного потока — 2"
22:53СМИ: в Париже отпустили шестерых задержанных после убийства учителя
22:41В Армении назвали военные действия Азербайджана в Карабахе позором
Лента новостейМолния