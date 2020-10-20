https://ria.ru/20201020/gibel-1580626500.html

В Екатеринбурге нашли тело летчика, приехавшего в командировку из Якутии

Свердловские следователи начали проверку после обнаружения тела летчика, приехавшего из Якутии в командировку в Екатеринбург, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T12:52

2020-10-20T12:52

2020-10-20T14:43

республика саха (якутия)

следственный комитет россии (ск рф)

екатеринбург

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт - РИА Новости.</strong> Свердловские следователи начали проверку после обнаружения тела летчика, приехавшего из Якутии в командировку в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбург</a>, сообщает пресс-служба регионального управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.По данным ведомства, тело 28-летнего мужчины было найдено во вторник утром в центре уральской столицы. По предварительным данным, погибший является летчиком, который прилетел в Екатеринбург из Якутии в командировку.Как добавил руководитель пресс-службы областного главка МВД <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gorelykh/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Горелых</a>, тело мужчины нашел за гаражами охранник жилого комплекса, расположенного напротив, родные пропавшего опознали его.Руководитель поискового отряда "Прорыв" Наталия Волкова сообщила, что летчик из Якутска Руслан Валеев, найденный мертвым в центре Екатеринбурга, перед исчезновением сбежал из больницы.Как заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора Уральского учебно-тренировочного центра гражданской авиации Владимир Плаксин, в Екатеринбурге Валеев проходил курсы повышения квалификации."Пятого октября начались курсы. Никаких замечаний не было, он занятия посещал", - сказал руководитель центра.Свердловские следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тела, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20201012/chp-tof-1579356719.html

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республика саха (якутия)

екатеринбург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия