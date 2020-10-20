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Весенний лес, защитник и драма на маяке: лучшие пейзажные фото года
Стали известны победители конкурса Landscape Photographer of the Year 2020, призванного показать красоту природы и раскрыть талант авторов. Фотопейзажи,... РИА Новости, 20.10.2020
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англия
шотландия
фотография
фото
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Стали известны победители конкурса Landscape Photographer of the Year 2020, призванного показать красоту природы и раскрыть талант авторов. Фотопейзажи, покорившие жюри, — в подборке Ria.ru.
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РИА Новости
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англия, шотландия, фотография, фото, фото

Весенний лес, защитник и драма на маяке: лучшие пейзажные фото года

16:15 20.10.2020 (обновлено: 23:10 20.10.2020)
 
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Стали известны победители конкурса Landscape Photographer of the Year 2020, призванного показать красоту природы и раскрыть талант авторов. Фотопейзажи, покорившие жюри, — в подборке Ria.ru.
© Фото : Chris Frost/ Landscape Photographer of the Year

Живописное фото леса близ деревни Вулленд в английском графстве Дорсет принесло Крису Фросту (Chris Frost) Гран-при конкурса пейзажной фотографии.

Chris Frost. Работа победителя конкурса Landscape Photographer of the Year 2020
1 из 12

Живописное фото леса близ деревни Вулленд в английском графстве Дорсет принесло Крису Фросту (Chris Frost) Гран-при конкурса пейзажной фотографии.

© Фото : Chris Frost/ Landscape Photographer of the Year
© Фото : George Robertson/ Landscape Photographer of the Year

Кадр Джорджа Робертсона (George Robertson) "Попалась" победил в номинации "Городская жизнь".

George Robertson. Работа победителя конкурса Landscape Photographer of the Year 2020
2 из 12

Кадр Джорджа Робертсона (George Robertson) "Попалась" победил в номинации "Городская жизнь".

© Фото : George Robertson/ Landscape Photographer of the Year
© Фото : Graham Mackay/

В номинации "Историческая Британия" лучшим стал Грэм Маккей (Graham Mackay) и его взгляд на башню Уоллеса с берегов реки Форт в Шотландии.

Graham Mackay. Работа победителя конкурса Landscape Photographer of the Year 2020
3 из 12

В номинации "Историческая Британия" лучшим стал Грэм Маккей (Graham Mackay) и его взгляд на башню Уоллеса с берегов реки Форт в Шотландии.

© Фото : Graham Mackay/
© Фото : Aleks Gjika/ Landscape Photographer of the Year

"Драме на маяке" Алекса Гжики (Aleks Gjika) досталась победа в номинации "Твой взгляд".

Aleks Gjika. Работа победителя конкурса Landscape Photographer of the Year 2020
4 из 12

"Драме на маяке" Алекса Гжики (Aleks Gjika) досталась победа в номинации "Твой взгляд".

© Фото : Aleks Gjika/ Landscape Photographer of the Year
© Фото : Leigh Dorey/ Landscape Photographer of the Year

"Римская дорога" Ли Дори (Leigh Dorey) победила в номинации "Классический вид".

Leigh Dorey. Работа победителя конкурса Landscape Photographer of the Year 2020
5 из 12

"Римская дорога" Ли Дори (Leigh Dorey) победила в номинации "Классический вид".

© Фото : Leigh Dorey/ Landscape Photographer of the Year
© Фото : Joshua Elphick/ Landscape Photographer of the Year

Среди юных фотографов, участвовавших в конкурсе, лучшим назвали автора кадра "Подсчет овец" Джошуа Элфика (Joshua Elphick).

Joshua Elphick. Работа победителя конкурса Landscape Photographer of the Year 2020
6 из 12

Среди юных фотографов, участвовавших в конкурсе, лучшим назвали автора кадра "Подсчет овец" Джошуа Элфика (Joshua Elphick).

© Фото : Joshua Elphick/ Landscape Photographer of the Year
© Фото : Graham Eaton/

В номинации "Меняющиеся пейзажи" победил Грэм Итон (Graham Eaton) с фото "Когда туман рассеялся".

Graham Eaton. Работа победителя конкурса Landscape Photographer of the Year 2020
7 из 12

В номинации "Меняющиеся пейзажи" победил Грэм Итон (Graham Eaton) с фото "Когда туман рассеялся".

© Фото : Graham Eaton/
© Фото : Alyn Wallace/ Landscape Photographer of the Year

Лучшим ночным пейзажем, представленным на конкурс, оказался "Защитник" Алина Уоллеса (Alyn Wallace).

Alyn Wallace. Работа победителя конкурса Landscape Photographer of the Year 2020
8 из 12

Лучшим ночным пейзажем, представленным на конкурс, оказался "Защитник" Алина Уоллеса (Alyn Wallace).

© Фото : Alyn Wallace/ Landscape Photographer of the Year
© Фото : Brian Nunn/ Landscape Photographer of the Year

Победу в номинации "Линии в пейзаже" одержал Брайан Нунн (Brian Nunn) с фотографией виадука Рибблхэд в Северном Йоркшире.

Brian Nunn. Работа победителя конкурса Landscape Photographer of the Year 2020
9 из 12

Победу в номинации "Линии в пейзаже" одержал Брайан Нунн (Brian Nunn) с фотографией виадука Рибблхэд в Северном Йоркшире.

© Фото : Brian Nunn/ Landscape Photographer of the Year
© Фото : Matt Cooper/ Landscape Photographer of the Year

Пирс в Брайтоне с высоты птичьего полета. Работа финалиста в номинации "Твой взгляд" Мэтта Купера (Matt Cooper).

Matt Cooper. Работа участника конкурса Landscape Photographer of the Year 2020
10 из 12

Пирс в Брайтоне с высоты птичьего полета. Работа финалиста в номинации "Твой взгляд" Мэтта Купера (Matt Cooper).

© Фото : Matt Cooper/ Landscape Photographer of the Year
© Фото : Ross Hoddinott/ Landscape Photographer of the Year

Бабочка галатея в солнечном свете. Кадр финалиста конкурса Росса Ходдинотта (Ross Hoddinott).

Ross Hoddinott. Работа участника конкурса Landscape Photographer of the Year 2020
11 из 12

Бабочка галатея в солнечном свете. Кадр финалиста конкурса Росса Ходдинотта (Ross Hoddinott).

© Фото : Ross Hoddinott/ Landscape Photographer of the Year
© Фото : Neil Burnell/ Landscape Photographer of the Year

"Фантазия" обеспечила Нилу Бернеллу (Neil Burnell) победу в номинации "Черно-белое фото".

Neil Burnell. Работа победителя конкурса Landscape Photographer of the Year 2020
12 из 12

"Фантазия" обеспечила Нилу Бернеллу (Neil Burnell) победу в номинации "Черно-белое фото".

© Фото : Neil Burnell/ Landscape Photographer of the Year
 
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