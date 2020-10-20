Весенний лес, защитник и драма на маяке: лучшие пейзажные фото года
Живописное фото леса близ деревни Вулленд в английском графстве Дорсет принесло Крису Фросту (Chris Frost) Гран-при конкурса пейзажной фотографии.
Живописное фото леса близ деревни Вулленд в английском графстве Дорсет принесло Крису Фросту (Chris Frost) Гран-при конкурса пейзажной фотографии.
Кадр Джорджа Робертсона (George Robertson) "Попалась" победил в номинации "Городская жизнь".
Кадр Джорджа Робертсона (George Robertson) "Попалась" победил в номинации "Городская жизнь".
В номинации "Историческая Британия" лучшим стал Грэм Маккей (Graham Mackay) и его взгляд на башню Уоллеса с берегов реки Форт в Шотландии.
В номинации "Историческая Британия" лучшим стал Грэм Маккей (Graham Mackay) и его взгляд на башню Уоллеса с берегов реки Форт в Шотландии.
"Драме на маяке" Алекса Гжики (Aleks Gjika) досталась победа в номинации "Твой взгляд".
"Драме на маяке" Алекса Гжики (Aleks Gjika) досталась победа в номинации "Твой взгляд".
"Римская дорога" Ли Дори (Leigh Dorey) победила в номинации "Классический вид".
"Римская дорога" Ли Дори (Leigh Dorey) победила в номинации "Классический вид".
Среди юных фотографов, участвовавших в конкурсе, лучшим назвали автора кадра "Подсчет овец" Джошуа Элфика (Joshua Elphick).
Среди юных фотографов, участвовавших в конкурсе, лучшим назвали автора кадра "Подсчет овец" Джошуа Элфика (Joshua Elphick).
В номинации "Меняющиеся пейзажи" победил Грэм Итон (Graham Eaton) с фото "Когда туман рассеялся".
В номинации "Меняющиеся пейзажи" победил Грэм Итон (Graham Eaton) с фото "Когда туман рассеялся".
Лучшим ночным пейзажем, представленным на конкурс, оказался "Защитник" Алина Уоллеса (Alyn Wallace).
Лучшим ночным пейзажем, представленным на конкурс, оказался "Защитник" Алина Уоллеса (Alyn Wallace).
Победу в номинации "Линии в пейзаже" одержал Брайан Нунн (Brian Nunn) с фотографией виадука Рибблхэд в Северном Йоркшире.
Победу в номинации "Линии в пейзаже" одержал Брайан Нунн (Brian Nunn) с фотографией виадука Рибблхэд в Северном Йоркшире.
Пирс в Брайтоне с высоты птичьего полета. Работа финалиста в номинации "Твой взгляд" Мэтта Купера (Matt Cooper).
Пирс в Брайтоне с высоты птичьего полета. Работа финалиста в номинации "Твой взгляд" Мэтта Купера (Matt Cooper).
Бабочка галатея в солнечном свете. Кадр финалиста конкурса Росса Ходдинотта (Ross Hoddinott).
Бабочка галатея в солнечном свете. Кадр финалиста конкурса Росса Ходдинотта (Ross Hoddinott).
"Фантазия" обеспечила Нилу Бернеллу (Neil Burnell) победу в номинации "Черно-белое фото".
"Фантазия" обеспечила Нилу Бернеллу (Neil Burnell) победу в номинации "Черно-белое фото".