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https://ria.ru/20201020/efremov-1580626220.html
Администрация СИЗО выдала Ефремову положительную характеристику
Администрация СИЗО, где содержится Михаил Ефремов, выдала актеру "исключительно положительную характеристику личности", сообщил адвокат Петр Хархорин в... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T12:52
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Администрация СИЗО, где содержится <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a>, выдала актеру "исключительно положительную характеристику личности", сообщил адвокат Петр Хархорин в Мосгорсуде.Детали характеристики пока в суде не разглашались.Ефремов после приговора был переведен из-под домашнего ареста в СИЗО-5 "Водник". По данным <a href="http://ria.ru/organization_ONK/" target="_blank" data-auto="true">ОНК</a>, с сокамерниками у артиста сложились хорошие отношения, жалоб на здоровье у него нет, осужденный также поднял вопрос о создании Российского тюремного театра. За несколько дней до заседания в Мосгорсуде Ефремов посетил храм при следственном изоляторе, где исповедовался и прошел обряд причастия.
https://ria.ru/20201020/efremov-1580610900.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, общество

Администрация СИЗО выдала Ефремову положительную характеристику

12:52 20.10.2020 (обновлено: 14:00 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Администрация СИЗО, где содержится Михаил Ефремов, выдала актеру "исключительно положительную характеристику личности", сообщил адвокат Петр Хархорин в Мосгорсуде.
"Администрация СИЗО выдала Ефремову исключительно положительную характеристику личности, я прошу уважаемый суд её приобщить", - заявил он на заседании, на котором рассматриваются жалобы на приговор нижестоящей инстанции, назначившей артисту 8 лет лишения свободы.
Детали характеристики пока в суде не разглашались.
"Правила и внутренний порядок соблюдает, по характеру спокойный, уравновешенный. На меры воспитательного характера реагирует правильно, на контакт идет охотно. Среди сокамерников Ефремов пользуется положительным авторитетом", - говорится в ней.
Ефремов после приговора был переведен из-под домашнего ареста в СИЗО-5 "Водник". По данным ОНК, с сокамерниками у артиста сложились хорошие отношения, жалоб на здоровье у него нет, осужденный также поднял вопрос о создании Российского тюремного театра. За несколько дней до заседания в Мосгорсуде Ефремов посетил храм при следственном изоляторе, где исповедовался и прошел обряд причастия.
На заседании интересы Ефремова представляют новые адвокаты. Кадры из зала суда - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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