Администрация СИЗО выдала Ефремову положительную характеристику
12:52 20.10.2020 (обновлено: 14:00 20.10.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Администрация СИЗО, где содержится Михаил Ефремов, выдала актеру "исключительно положительную характеристику личности", сообщил адвокат Петр Хархорин в Мосгорсуде.
"Администрация СИЗО выдала Ефремову исключительно положительную характеристику личности, я прошу уважаемый суд её приобщить", - заявил он на заседании, на котором рассматриваются жалобы на приговор нижестоящей инстанции, назначившей артисту 8 лет лишения свободы.
Детали характеристики пока в суде не разглашались.
"Правила и внутренний порядок соблюдает, по характеру спокойный, уравновешенный. На меры воспитательного характера реагирует правильно, на контакт идет охотно. Среди сокамерников Ефремов пользуется положительным авторитетом", - говорится в ней.
Ефремов после приговора был переведен из-под домашнего ареста в СИЗО-5 "Водник". По данным ОНК, с сокамерниками у артиста сложились хорошие отношения, жалоб на здоровье у него нет, осужденный также поднял вопрос о создании Российского тюремного театра. За несколько дней до заседания в Мосгорсуде Ефремов посетил храм при следственном изоляторе, где исповедовался и прошел обряд причастия.