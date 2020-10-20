https://ria.ru/20201020/efremov-1580626220.html

Администрация СИЗО выдала Ефремову положительную характеристику

Администрация СИЗО, где содержится Михаил Ефремов, выдала актеру "исключительно положительную характеристику личности", сообщил адвокат Петр Хархорин в... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T12:52

2020-10-20T12:52

2020-10-20T14:00

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Администрация СИЗО, где содержится <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a>, выдала актеру "исключительно положительную характеристику личности", сообщил адвокат Петр Хархорин в Мосгорсуде.Детали характеристики пока в суде не разглашались.Ефремов после приговора был переведен из-под домашнего ареста в СИЗО-5 "Водник". По данным <a href="http://ria.ru/organization_ONK/" target="_blank" data-auto="true">ОНК</a>, с сокамерниками у артиста сложились хорошие отношения, жалоб на здоровье у него нет, осужденный также поднял вопрос о создании Российского тюремного театра. За несколько дней до заседания в Мосгорсуде Ефремов посетил храм при следственном изоляторе, где исповедовался и прошел обряд причастия.

https://ria.ru/20201020/efremov-1580610900.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, общество