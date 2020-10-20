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https://ria.ru/20201020/bridzhes-1580615095.html
Звезда фильма “Большой Лебовски” Джефф Бриджес заболел раком
Голливудский актер Джефф Бриджес, известный по роли Чувака в фильме “Большой Лебовски”, рассказал в Twitter, что у него обнаружили рак. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T12:04
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шоубиз
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Голливудский актер <a href="https://ria.ru/person_dzheff-bridzhes" target="_blank">Джефф Бриджес</a>, известный по роли Чувака в фильме “Большой Лебовски”, рассказал в <a href="https://twitter.com/TheJeffBridges/status/1318341223384518663" target="_blank">Twitter</a>, что у него обнаружили рак.Как уточнил 70-летний актер, у него нашли лимфому. Он также поблагодарил свою семью и поклонников за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления.Фильмография Джеффа Бриджеса насчитывает более 100 фильмов. Самые известные из них - “Большой Лебовски”, “Планета Ка-Пэкс”, “Фаворит”, “Железная схватка”, “Сумасшедшее сердце”. За роль в последнем актер был удостоен Оскара и премии “Золотой глобус”.
https://ria.ru/20200812/1575625222.html
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джефф бриджес

Звезда фильма “Большой Лебовски” Джефф Бриджес заболел раком

12:04 20.10.2020 (обновлено: 17:23 20.10.2020)
 
© AP Photo / Television AcademyГолливудский актер Джефф Бриджес
Голливудский актер Джефф Бриджес - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© AP Photo / Television Academy
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Голливудский актер Джефф Бриджес, известный по роли Чувака в фильме “Большой Лебовски”, рассказал в Twitter, что у него обнаружили рак.
Как уточнил 70-летний актер, у него нашли лимфому.
“У меня диагностировали лимфому. Хотя это серьезное заболевание, мне повезло, что у меня есть отличная команда врачей и хороший прогноз. Я начинаю лечение и буду держать вас в курсе моего выздоровления”, - написал Бриджес на своей страничке в соцсети.
Он также поблагодарил свою семью и поклонников за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления.
Фильмография Джеффа Бриджеса насчитывает более 100 фильмов. Самые известные из них - “Большой Лебовски”, “Планета Ка-Пэкс”, “Фаворит”, “Железная схватка”, “Сумасшедшее сердце”. За роль в последнем актер был удостоен Оскара и премии “Золотой глобус”.
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ШоубизДжефф Бриджес
 
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