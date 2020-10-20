https://ria.ru/20201020/bridzhes-1580615095.html

Звезда фильма “Большой Лебовски” Джефф Бриджес заболел раком

Голливудский актер Джефф Бриджес, известный по роли Чувака в фильме “Большой Лебовски”, рассказал в Twitter, что у него обнаружили рак. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T12:04

2020-10-20T12:04

2020-10-20T17:23

шоубиз

джефф бриджес

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Голливудский актер <a href="https://ria.ru/person_dzheff-bridzhes" target="_blank">Джефф Бриджес</a>, известный по роли Чувака в фильме “Большой Лебовски”, рассказал в <a href="https://twitter.com/TheJeffBridges/status/1318341223384518663" target="_blank">Twitter</a>, что у него обнаружили рак.Как уточнил 70-летний актер, у него нашли лимфому. Он также поблагодарил свою семью и поклонников за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления.Фильмография Джеффа Бриджеса насчитывает более 100 фильмов. Самые известные из них - “Большой Лебовски”, “Планета Ка-Пэкс”, “Фаворит”, “Железная схватка”, “Сумасшедшее сердце”. За роль в последнем актер был удостоен Оскара и премии “Золотой глобус”.

https://ria.ru/20200812/1575625222.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джефф бриджес