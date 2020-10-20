Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201020/brezhneva-1580626315.html
Селфи Брежневой без прически и макияжа поразило фанатов
Певица и актриса Вера Брежнева поразила фанатов своим "натуральным" селфи, которое опубликовала в Instagram. На фото она не причесана и не накрашена. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T12:52
2020-10-20T17:11
шоубиз
вера брежнева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155176/11/1551761146_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_db50794baad86121bbcc630ab6ba8c6a.jpg
<strong>Москва, 20 октября — РИА Новости</strong>. Певица и актриса <a href="https://ria.ru/person_Vera_Brezhneva" target="_blank">Вера Брежнева</a> поразила фанатов своим "натуральным" селфи, которое опубликовала в Instagram. На фото она не причесана и не накрашена.Брежнева поблагодарила подписчиков за комплименты, которые они ей пишут под постами, и за то, что они принимают ее любой. При этом певица отметила, что в комментариях была и критика. "Я решила наконец-то, что мне тоже нужно сказать свое мнение. Мое мнение: я офигенная, простите", — заявила звезда.Она объяснила, что может позволить себе сделать селфи нерасчесанной, без фильтров и ретуши. Подписчики одобрили поступок певицы и наградили ее восхищенными комментариями."Вы эталон женственности и красоты! Вера, вы умница и красавица!""Да, Вера, вы офигенная! Вы просто огонь" "Вы сильная и хрупкая одновременно, вы прекрасны с фильтрами и без! И красота эта идет изнутри"."Хоть где-то осталась естественность и природная красота. Сплошное наслаждение смотреть!"<br>Ранее фанаты раскритиковали Брежневу за фото в нижнем белье.
https://ria.ru/20201017/brezhneva-1580258695.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155176/11/1551761146_176:0:2907:2048_1400x0_80_0_0_0666ffae3af3d506fef80f77c8547582.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вера брежнева

Селфи Брежневой без прически и макияжа поразило фанатов

12:52 20.10.2020 (обновлено: 17:11 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Вера Брежнева
Певица Вера Брежнева - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Москва, 20 октября — РИА Новости. Певица и актриса Вера Брежнева поразила фанатов своим "натуральным" селфи, которое опубликовала в Instagram. На фото она не причесана и не накрашена.
Брежнева поблагодарила подписчиков за комплименты, которые они ей пишут под постами, и за то, что они принимают ее любой. При этом певица отметила, что в комментариях была и критика.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Почитала комменты под прошлым постом) столько комплиментов!♥️ Спасибо огромное всем, кто понимает , что такое работа над собой) и за то, что любите и принимаете меня любой) были и другие мнения 😜 и я решила наконец-то, что мне тоже нужно сказать своё мнение. Мое мнение : я офигенная ) простите ☺️ поэтому позволяю себе фото не расчесанной, без фильтров и ретуши #какоесчастьелюбитьсебя

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

"Я решила наконец-то, что мне тоже нужно сказать свое мнение. Мое мнение: я офигенная, простите", — заявила звезда.
Она объяснила, что может позволить себе сделать селфи нерасчесанной, без фильтров и ретуши.
Подписчики одобрили поступок певицы и наградили ее восхищенными комментариями.
"Вы эталон женственности и красоты! Вера, вы умница и красавица!"
"Да, Вера, вы офигенная! Вы просто огонь"
"Вы сильная и хрупкая одновременно, вы прекрасны с фильтрами и без! И красота эта идет изнутри".
"Хоть где-то осталась естественность и природная красота. Сплошное наслаждение смотреть!"
Ранее фанаты раскритиковали Брежневу за фото в нижнем белье.
Певица Вера Брежнева - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
17 октября, 12:46Шоубиз
Фанаты раскритиковали фото Веры Брежневой в нижнем белье
 
Обсудить0
ШоубизВера Брежнева
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Двоих детей из сирийского лагеря привезли к бабушке в Чечню
01:10Глава МИД Армении приехал в Москву
00:58Опрос ВЦИОМ показал, как россияне оценивают изменение облика их городов
00:39Россиян предупредили о подрывающем защиту от COVID-19 факторе
00:35Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа
00:31Счетная палата предупредила о рисках предложенной Минздравом реформы ОМС
00:25Спецпосланник Трампа заявил о поддержке странами НАТО позиции США по ДСНВ
00:19В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:12Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми
23:49Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
23:49Израиль заявил об ударе по инфраструктуре ХАМАС из-за пуска снаряда
23:45Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС
23:39В Москве умерли еще 63 пациента с коронавирусом
23:38Власти Нью-Йорка готовятся к беспорядкам из-за президентских выборов
23:26Украина намерена закупать корабли для баз в Черном море
23:18В Калифорнии упал истребитель ВМС США
22:57"Нафтогаз" поддержал расширение санкций против "Северного потока — 2"
22:53СМИ: в Париже отпустили шестерых задержанных после убийства учителя
22:41В Армении назвали военные действия Азербайджана в Карабахе позором
22:36Во Франции умерло наибольшее число пациентов с COVID-19 с мая
Лента новостейМолния