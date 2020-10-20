https://ria.ru/20201020/brezhneva-1580626315.html

Селфи Брежневой без прически и макияжа поразило фанатов

Певица и актриса Вера Брежнева поразила фанатов своим "натуральным" селфи, которое опубликовала в Instagram. На фото она не причесана и не накрашена. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T12:52

2020-10-20T12:52

2020-10-20T17:11

шоубиз

вера брежнева

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<strong>Москва, 20 октября — РИА Новости</strong>. Певица и актриса <a href="https://ria.ru/person_Vera_Brezhneva" target="_blank">Вера Брежнева</a> поразила фанатов своим "натуральным" селфи, которое опубликовала в Instagram. На фото она не причесана и не накрашена.Брежнева поблагодарила подписчиков за комплименты, которые они ей пишут под постами, и за то, что они принимают ее любой. При этом певица отметила, что в комментариях была и критика. "Я решила наконец-то, что мне тоже нужно сказать свое мнение. Мое мнение: я офигенная, простите", — заявила звезда.Она объяснила, что может позволить себе сделать селфи нерасчесанной, без фильтров и ретуши. Подписчики одобрили поступок певицы и наградили ее восхищенными комментариями."Вы эталон женственности и красоты! Вера, вы умница и красавица!""Да, Вера, вы офигенная! Вы просто огонь" "Вы сильная и хрупкая одновременно, вы прекрасны с фильтрами и без! И красота эта идет изнутри"."Хоть где-то осталась естественность и природная красота. Сплошное наслаждение смотреть!"<br>Ранее фанаты раскритиковали Брежневу за фото в нижнем белье.

https://ria.ru/20201017/brezhneva-1580258695.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вера брежнева