https://ria.ru/20201020/brezhneva-1580626315.html
Селфи Брежневой без прически и макияжа поразило фанатов
Певица и актриса Вера Брежнева поразила фанатов своим "натуральным" селфи, которое опубликовала в Instagram. На фото она не причесана и не накрашена. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T12:52
2020-10-20T12:52
2020-10-20T17:11
шоубиз
вера брежнева
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<strong>Москва, 20 октября — РИА Новости</strong>. Певица и актриса <a href="https://ria.ru/person_Vera_Brezhneva" target="_blank">Вера Брежнева</a> поразила фанатов своим "натуральным" селфи, которое опубликовала в Instagram. На фото она не причесана и не накрашена.Брежнева поблагодарила подписчиков за комплименты, которые они ей пишут под постами, и за то, что они принимают ее любой. При этом певица отметила, что в комментариях была и критика. "Я решила наконец-то, что мне тоже нужно сказать свое мнение. Мое мнение: я офигенная, простите", — заявила звезда.Она объяснила, что может позволить себе сделать селфи нерасчесанной, без фильтров и ретуши. Подписчики одобрили поступок певицы и наградили ее восхищенными комментариями."Вы эталон женственности и красоты! Вера, вы умница и красавица!""Да, Вера, вы офигенная! Вы просто огонь" "Вы сильная и хрупкая одновременно, вы прекрасны с фильтрами и без! И красота эта идет изнутри"."Хоть где-то осталась естественность и природная красота. Сплошное наслаждение смотреть!"<br>Ранее фанаты раскритиковали Брежневу за фото в нижнем белье.
https://ria.ru/20201017/brezhneva-1580258695.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вера брежнева
Москва, 20 октября — РИА Новости
. Певица и актриса Вера Брежнева
поразила фанатов своим "натуральным" селфи, которое опубликовала в Instagram. На фото она не причесана и не накрашена.
Брежнева поблагодарила подписчиков за комплименты, которые они ей пишут под постами, и за то, что они принимают ее любой. При этом певица отметила, что в комментариях была и критика.
"Я решила наконец-то, что мне тоже нужно сказать свое мнение. Мое мнение: я офигенная, простите", — заявила звезда.
Она объяснила, что может позволить себе сделать селфи нерасчесанной, без фильтров и ретуши.
Подписчики одобрили поступок певицы и наградили ее восхищенными комментариями.
"Вы эталон женственности и красоты! Вера, вы умница и красавица!"
"Да, Вера, вы офигенная! Вы просто огонь"
"Вы сильная и хрупкая одновременно, вы прекрасны с фильтрами и без! И красота эта идет изнутри".
"Хоть где-то осталась естественность и природная красота. Сплошное наслаждение смотреть!"
Ранее фанаты раскритиковали Брежневу за фото в нижнем белье.