https://ria.ru/20201020/bolezni-1580678152.html

Медведев призвал не забывать о старых заболеваниях

Сегодня появляются не только новые заболевания, но и возвращаются старые, а также образуются дополнительные очаги распространения инфекций, об этом нельзя... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T16:14

2020-10-20T16:14

2020-10-20T16:14

здоровье - общество

дмитрий медведев

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Сегодня появляются не только новые заболевания, но и возвращаются старые, а также образуются дополнительные очаги распространения инфекций, об этом нельзя забывать, заявил зампред Совета безопасности РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>.Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> постановил образовать межведомственную комиссию СБ РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, ее возглавил зампред Совбеза.Медведев во вторник провел первое заседание комиссии."Нельзя забывать, что сегодня появляются не только новые, но и возвращаются старые, подчас позабытые уже заболевания человека, заболевания животных, растений, кроме того, образуются дополнительные очаги распространения инфекций, есть очень сложная социальная среда, с учетом того, что увеличиваются миграционные потоки на границах России со странами СНГ, и целый ряд других геополитических проблем, которые способствуют распространению такого рода новых или забытых старых инфекций", - сказал Медведев в ходе заседания.

https://ria.ru/20201015/bolezni-1579893276.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, дмитрий медведев, владимир путин, общество