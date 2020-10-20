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https://ria.ru/20201020/baykal-1580624969.html
Сигал намерен защитить Байкал строгими законами
Голливудский актер, член политсовета партии "За правду" Стивен Сигал заявил в интервью РИА Новости, что охране озера Байкал будет способствовать более строгое... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T12:44
2020-10-20T13:23
илья шестаков
байкал
стивен сигал
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
владимир путин
иркутская область
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Голливудский актер, член политсовета партии "За правду" <a href="http://ria.ru/person_Stiven_Sigal/" target="_blank" data-auto="true">Стивен Сигал</a> заявил в интервью РИА Новости, что охране озера <a href="http://ria.ru/location_Bajjkal_2/" target="_blank" data-auto="true">Байкал</a> будет способствовать более строгое законодательство.Ранее сообщалось, что Сигал возглавит партийный федеральный экологический проект, одной из основных задач которого станет сохранение Байкала.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в понедельник попросил главу <a href="http://ria.ru/organization_Rosrybolovstvo/" target="_blank" data-auto="true">Росрыболовства</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilja_SHestakov/" target="_blank" data-auto="true">Илью Шестакова</a> передать слова благодарности Сигалу за участие в работе по восстановлению популяции байкальского омуля.Ранее Путин поручил кабмину совместно с властями <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> и Бурятии проработать вопрос о проведении в России Года Байкала.По словам замполпреда президента РФ в СФО Александра Бутина, негативное влияние на водные объекты бассейна озера Байкал и в целом байкальскую природную территорию не уменьшается. Бутин отметил, что основной причиной сложившейся ситуации является игнорирование администрациями муниципальных образований законодательных ограничений на оборот земель особо охраняемых природных территорий.<a href="https://ria.ru/20201020/sigal-1580526228.html" target="_blank"> Читайте полный текст интервью Стивена Сигала &gt;&gt;&gt;</a>
https://ria.ru/20201019/fotokonkurs-1580488773.html
https://ria.ru/20201001/baykal-1578076554.html
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илья шестаков, байкал, стивен сигал, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), владимир путин, иркутская область

Сигал намерен защитить Байкал строгими законами

12:44 20.10.2020 (обновлено: 13:23 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкЗакат с острова Ольхон на озере Байкал
Закат с острова Ольхон на озере Байкал - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Голливудский актер, член политсовета партии "За правду" Стивен Сигал заявил в интервью РИА Новости, что охране озера Байкал будет способствовать более строгое законодательство.
Ранее сообщалось, что Сигал возглавит партийный федеральный экологический проект, одной из основных задач которого станет сохранение Байкала.
"Я назначен одним из ответственных за защиту Байкала. Одна из наших главных целей – разработка нового законодательства, которое будет намного строже к тем, кто в нарушение или обход закона загрязняет это озеро. Надеемся добиться этой цели не только при помощи законов, но и посредством образования", - сказал Сигал.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник попросил главу Росрыболовства Илью Шестакова передать слова благодарности Сигалу за участие в работе по восстановлению популяции байкальского омуля.
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Ранее Путин поручил кабмину совместно с властями Иркутской области и Бурятии проработать вопрос о проведении в России Года Байкала.
По словам замполпреда президента РФ в СФО Александра Бутина, негативное влияние на водные объекты бассейна озера Байкал и в целом байкальскую природную территорию не уменьшается. Бутин отметил, что основной причиной сложившейся ситуации является игнорирование администрациями муниципальных образований законодательных ограничений на оборот земель особо охраняемых природных территорий.
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 20:42
Путин поручил правительству проработать вопрос о проведении Года Байкала
Читайте полный текст интервью Стивена Сигала >>>
 
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Илья ШестаковБайкалСтивен СигалФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Владимир ПутинИркутская область
 
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