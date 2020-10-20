https://ria.ru/20201020/baykal-1580624969.html

Сигал намерен защитить Байкал строгими законами

Голливудский актер, член политсовета партии "За правду" Стивен Сигал заявил в интервью РИА Новости, что охране озера Байкал будет способствовать более строгое... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T12:44

2020-10-20T12:44

2020-10-20T13:23

илья шестаков

байкал

стивен сигал

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

владимир путин

иркутская область

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Голливудский актер, член политсовета партии "За правду" <a href="http://ria.ru/person_Stiven_Sigal/" target="_blank" data-auto="true">Стивен Сигал</a> заявил в интервью РИА Новости, что охране озера <a href="http://ria.ru/location_Bajjkal_2/" target="_blank" data-auto="true">Байкал</a> будет способствовать более строгое законодательство.Ранее сообщалось, что Сигал возглавит партийный федеральный экологический проект, одной из основных задач которого станет сохранение Байкала.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в понедельник попросил главу <a href="http://ria.ru/organization_Rosrybolovstvo/" target="_blank" data-auto="true">Росрыболовства</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilja_SHestakov/" target="_blank" data-auto="true">Илью Шестакова</a> передать слова благодарности Сигалу за участие в работе по восстановлению популяции байкальского омуля.Ранее Путин поручил кабмину совместно с властями <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> и Бурятии проработать вопрос о проведении в России Года Байкала.По словам замполпреда президента РФ в СФО Александра Бутина, негативное влияние на водные объекты бассейна озера Байкал и в целом байкальскую природную территорию не уменьшается. Бутин отметил, что основной причиной сложившейся ситуации является игнорирование администрациями муниципальных образований законодательных ограничений на оборот земель особо охраняемых природных территорий.<a href="https://ria.ru/20201020/sigal-1580526228.html" target="_blank"> Читайте полный текст интервью Стивена Сигала >>></a>

https://ria.ru/20201019/fotokonkurs-1580488773.html

https://ria.ru/20201001/baykal-1578076554.html

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байкал

иркутская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илья шестаков, байкал, стивен сигал, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), владимир путин, иркутская область