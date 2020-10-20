https://ria.ru/20201020/aviaperekhvat-1580614201.html

Истребители ВВС США сопроводили российские Ту-95МС на Дальнем Востоке

Американские ВВС поднимали в воздух истребители F-22 для сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС на Дальнем Востоке, сообщили в российском... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T11:52

2020-10-20T11:52

2020-10-20T16:10

ту-95мс

дальний восток

ввс сша

f-22

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580662149_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_b9608deec02d446784f5d8276a1740d2.jpg

<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Американские <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС</a> поднимали в воздух истребители <a href="http://ria.ru/product_F_22/" target="_blank" data-auto="true">F-22</a> для сопровождения российских стратегических ракетоносцев <a href="http://ria.ru/product_Tu-95MS/" target="_blank" data-auto="true">Ту-95МС</a> на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a>, сообщили в российском Минобороны.В военном ведомстве отметили, что летчики Дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктики</a>, <a href="http://ria.ru/location_severnaya-atlantika/" target="_blank" data-auto="true">Северной Атлантики</a>, Черного и <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийского морей</a>, а также <a href="http://ria.ru/location_Tikhijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Тихого океана</a>. Всегда — строго по международным правилам, подчеркивают в Минобороны.Как заявило командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), это произошло накануне поздно вечером по местному времени (с учетом 11-часовой разницы во времени — утром сегодняшнего дня по Москве).В NORAD отметили, что российские самолеты "оставались в международном воздушном пространстве и ни в один момент времени не заходили в воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады".Российские и американские стратегические бомбардировщики часто приближаются к границам, не заходя в воздушное пространство друг друга, при этом истребители совершают так называемые перехваты. Как правило, такие полеты проходят без происшествий, это стандартная практика.Тем не менее в августе количество перехватов нестратегических самолетов у границ России значительно выросло. Тогда едва ли не каждый день по несколько раз истребители поднимались в воздух для встречи иностранных самолетов-разведчиков, главным образом над Черным морем.В те же дни американские стратегические бомбардировщики В-52Н на учениях Allied Sky отработали удары крылатыми ракетами по России из Нидерландов, Германии, Польши и стран Балтии. Главком ВКС Сергей Суровикин оценил этот шаг как "враждебный и провокационный".В сентябре и октябре количество перехватов у границ России заметно снизилось.

https://ria.ru/20200926/alyaska-1577751103.html

https://ria.ru/20200911/bezopasnost-1577092209.html

Егор Панкратов Уважают! 14

3

дальний восток

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры полета ракетоносцев Ту-95МС в сопровождении истребителей ВВС США над Аляской ВВС США поднимали в воздух истребители F-22 на сопровождение российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС на Дальнем Востоке. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Чукотского, Бофорта, Берингова и Охотского морей. Продолжительность полета составила около 12 часов. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Су-35с ВКС России, МиГ-31 морской авиации ВМФ России, а также истребители F-22 ВВС США. 2020-10-20T11:52 true PT0M47S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ту-95мс, дальний восток, ввс сша, f-22, безопасность