https://ria.ru/20201019/zvonok-1580407214.html

Эксперт рассказал, как сделать так, чтобы мошенники вам не дозвонились

Заблокировать злоумышленникам возможность дозвониться до вас можно при помощи настроек телефона, операторов сотовой связи и специальных программ, рассказала... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T02:17

2020-10-19T02:17

2020-10-19T02:17

наталия пшеничникова

билайн

мегафон

мтс

телефон

мобильный телефон

технологии

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. </strong>Заблокировать злоумышленникам возможность дозвониться до вас можно при помощи настроек <a href="https://ria.ru/tag_telefon/" target="_blank">телефона</a>, операторов сотовой связи и специальных программ, рассказала <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201019/832149620.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" <a href="http://ria.ru/person_nataliya-pshenichnikova/" target="_blank" data-auto="true">Наталия Пшеничникова</a>.По ее словам, операционная система на некоторых смартфонах предусматривает встроенную функцию блокировки вызовов от незнакомых номеров. Также можно задействовать и своего сотового оператора.Также можно задействовать и своего сотового оператора. У всех крупных мобильных операторов – "<a href="http://ria.ru/organization_Bilajjn/" target="_blank" data-auto="true">Билайн</a>", "<a href="http://ria.ru/organization_MegaFon/" target="_blank" data-auto="true">Мегафон</a>", <a href="http://ria.ru/organization_MTS/" target="_blank" data-auto="true">МТС</a> и "Теле2" — есть собственные услуги по ограничению нежелательных контактов, которые бывают платными и бесплатными. Например, это услуги "Черный список", "Антиспам", "SMS-фильтр". Существует возможность блокировать звонки и СМС.У всех операторов связи есть также услуга определителя, которая помогает выявить и звонки со скрытых номеров. "Интернет-компании тоже не отстают: есть специальные сайты с базами нежелательных звонков, которые предоставляют информацию абоненту после звонка", — уточнила Пшеничникова. Кроме того, можно установить на телефон специальное программное обеспечение или воспользоваться приложениями-определителями номера. Так, приложение-определитель от "Яндекса" использует информацию о номерах из собственной базы, в том числе на основе отзывов пользователей, а также из справочника организаций", — заключила эксперт.

https://ria.ru/20201018/perevod-1580323742.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталия пшеничникова, билайн, мегафон, мтс, телефон, мобильный телефон, технологии