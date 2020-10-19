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Эксперт рассказал, как сделать так, чтобы мошенники вам не дозвонились
Заблокировать злоумышленникам возможность дозвониться до вас можно при помощи настроек телефона, операторов сотовой связи и специальных программ, рассказала... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T02:17
2020-10-19T02:17
наталия пшеничникова
билайн
мегафон
мтс
телефон
мобильный телефон
технологии
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. </strong>Заблокировать злоумышленникам возможность дозвониться до вас можно при помощи настроек <a href="https://ria.ru/tag_telefon/" target="_blank">телефона</a>, операторов сотовой связи и специальных программ, рассказала <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201019/832149620.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" <a href="http://ria.ru/person_nataliya-pshenichnikova/" target="_blank" data-auto="true">Наталия Пшеничникова</a>.По ее словам, операционная система на некоторых смартфонах предусматривает встроенную функцию блокировки вызовов от незнакомых номеров. Также можно задействовать и своего сотового оператора.Также можно задействовать и своего сотового оператора. У всех крупных мобильных операторов – "<a href="http://ria.ru/organization_Bilajjn/" target="_blank" data-auto="true">Билайн</a>", "<a href="http://ria.ru/organization_MegaFon/" target="_blank" data-auto="true">Мегафон</a>", <a href="http://ria.ru/organization_MTS/" target="_blank" data-auto="true">МТС</a> и "Теле2" — есть собственные услуги по ограничению нежелательных контактов, которые бывают платными и бесплатными. Например, это услуги "Черный список", "Антиспам", "SMS-фильтр". Существует возможность блокировать звонки и СМС.У всех операторов связи есть также услуга определителя, которая помогает выявить и звонки со скрытых номеров. "Интернет-компании тоже не отстают: есть специальные сайты с базами нежелательных звонков, которые предоставляют информацию абоненту после звонка", — уточнила Пшеничникова. Кроме того, можно установить на телефон специальное программное обеспечение или воспользоваться приложениями-определителями номера. Так, приложение-определитель от "Яндекса" использует информацию о номерах из собственной базы, в том числе на основе отзывов пользователей, а также из справочника организаций", — заключила эксперт.
https://ria.ru/20201018/perevod-1580323742.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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наталия пшеничникова, билайн, мегафон, мтс, телефон, мобильный телефон, технологии

Эксперт рассказал, как сделать так, чтобы мошенники вам не дозвонились

02:17 19.10.2020
 
© Depositphotos / VadmaryДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Depositphotos / Vadmary
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Заблокировать злоумышленникам возможность дозвониться до вас можно при помощи настроек телефона, операторов сотовой связи и специальных программ, рассказала агентству "Прайм" старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова.
По ее словам, операционная система на некоторых смартфонах предусматривает встроенную функцию блокировки вызовов от незнакомых номеров. Также можно задействовать и своего сотового оператора.
Также можно задействовать и своего сотового оператора. У всех крупных мобильных операторов – "Билайн", "Мегафон", МТС и "Теле2" — есть собственные услуги по ограничению нежелательных контактов, которые бывают платными и бесплатными. Например, это услуги "Черный список", "Антиспам", "SMS-фильтр". Существует возможность блокировать звонки и СМС.
У всех операторов связи есть также услуга определителя, которая помогает выявить и звонки со скрытых номеров. "Интернет-компании тоже не отстают: есть специальные сайты с базами нежелательных звонков, которые предоставляют информацию абоненту после звонка", — уточнила Пшеничникова.
Кроме того, можно установить на телефон специальное программное обеспечение или воспользоваться приложениями-определителями номера. Так, приложение-определитель от "Яндекса" использует информацию о номерах из собственной базы, в том числе на основе отзывов пользователей, а также из справочника организаций", — заключила эксперт.
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Наталия ПшеничниковаБилайнМегафонМТСТелефонМобильный телефонТехнологии
 
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