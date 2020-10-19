https://ria.ru/20201019/zolotaya-maska-1580496818.html
Показы спектаклей "Золотой маски" пройдут в кинотеатрах по всей стране
Прямые трансляции и показы спектаклей-номинантов и лауреатов театральной премии "Золотая маска" пройдут в кинотеатрах более чем 60 российских городов, сообщили... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T15:23
2020-10-19T15:23
2020-10-19T15:23
культура
театр
кино и сериалы
новости культуры
юрий бутусов
бертольт брехт (ойген бертхольд фридрих брехт)
московский драматический театр имени а. с. пушкина
театр наций
театральный фестиваль "золотая маска"
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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Прямые трансляции и показы спектаклей-номинантов и лауреатов театральной премии "Золотая маска" пройдут в кинотеатрах более чем 60 российских городов, сообщили РИА Новости в пресс-службе премии.Открыл программу "Золотая маска" в кино" показ "Вечера одноактных балетов" Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.Осенние трансляции начнутся с двух знаменитых постановок – "Иранская конференция" Театра Наций по пьесе Ивана Вырыпаева будет представлена в кинотеатрах 25 октября, а выдающаяся работа Юрия Бутусова "Добрый человек из Сезуана" по пьесе Бертольта Брехта в Московском театре имени Пушкина выйдет на экраны 4 ноября.Зрители европейской части России и Уральского региона благодаря совпадению или небольшой разнице часовых поясов получат возможность смотреть прямые трансляции спектаклей. В регионах, чье время существенно расходится с московским, спектакли покажут в записи. Спектакли можно увидеть в кинотеатрах проекта TheatreHD, в том числе, в сети "Кино Okko".Программа "Золотая маска" в кино" проходит в шестой раз. Спектакли, созданные в лучших театрах страны, становятся доступнее более широкому кругу зрителей.
https://ria.ru/20201014/zolotaya-maska-1579729477.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр, кино и сериалы, новости культуры, юрий бутусов, бертольт брехт (ойген бертхольд фридрих брехт), московский драматический театр имени а. с. пушкина, театр наций, театральный фестиваль "золотая маска"
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Прямые трансляции и показы спектаклей-номинантов и лауреатов театральной премии "Золотая маска" пройдут в кинотеатрах более чем 60 российских городов, сообщили РИА Новости в пресс-службе премии.
Открыл программу "Золотая маска" в кино" показ "Вечера одноактных балетов" Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Осенние трансляции начнутся с двух знаменитых постановок – "Иранская конференция" Театра Наций по пьесе Ивана Вырыпаева будет представлена в кинотеатрах 25 октября, а выдающаяся работа Юрия Бутусова "Добрый человек из Сезуана" по пьесе Бертольта Брехта в Московском театре имени Пушкина выйдет на экраны 4 ноября.
Зрители европейской части России и Уральского региона благодаря совпадению или небольшой разнице часовых поясов получат возможность смотреть прямые трансляции спектаклей. В регионах, чье время существенно расходится с московским, спектакли покажут в записи. Спектакли можно увидеть в кинотеатрах проекта TheatreHD, в том числе, в сети "Кино Okko".
Программа "Золотая маска" в кино" проходит в шестой раз. Спектакли, созданные в лучших театрах страны, становятся доступнее более широкому кругу зрителей.