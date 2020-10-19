https://ria.ru/20201019/zhurnalist-1580502272.html

Раненный в Карабахе российский журналист не готов к отправке в Москву

Раненный в карабахском городе Шуши российский журналист Юрий Котенок пока не готов к транспортировке из Еревана в Москву, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T15:51

2020-10-19T15:51

2020-10-19T15:51

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

ереван

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 19 окт - РИА Новости.</strong> Раненный в карабахском городе Шуши российский журналист Юрий Котенок пока не готов к транспортировке из Еревана в Москву, передает <a href="https://ru.armeniasputnik.am/" target="_blank">Sputnik Армения.</a>Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил РИА Новости, что транспортировка Котенка из <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Еревана</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> запланирована на четверг.Как пишет Sputnik, по словам журналиста, больше всего его беспокоит состояние раны на ноге. Он считает необходимым завершить необходимые лечебные и восстановительные процедуры на месте."Я окружен вниманием высококвалифицированных специалистов в Ереване и доверяю им", - сказал Котенок.Почти две недели назад был дважды обстрелян собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в центре карабахского города Шуши, в результате были ранены трое россиян – Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, прибывшие на место происшествия с целью освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня. Арзанов и Баладян были позднее доставлены в Россию, Котенок продолжил лечение в Ереване. В ереванском медцентре 10 октября сообщили, что журналист вышел из комы, был отключен от аппарата искусственного дыхания и начал говорить.

https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html

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нагорный карабах

ереван

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, ереван, в мире