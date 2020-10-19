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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201019/zhurnalist-1580502272.html
Раненный в Карабахе российский журналист не готов к отправке в Москву
Раненный в карабахском городе Шуши российский журналист Юрий Котенок пока не готов к транспортировке из Еревана в Москву, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T15:51
2020-10-19T15:51
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
ереван
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 19 окт - РИА Новости.</strong> Раненный в карабахском городе Шуши российский журналист Юрий Котенок пока не готов к транспортировке из Еревана в Москву, передает <a href="https://ru.armeniasputnik.am/" target="_blank">Sputnik Армения.</a>Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил РИА Новости, что транспортировка Котенка из <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Еревана</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> запланирована на четверг.Как пишет Sputnik, по словам журналиста, больше всего его беспокоит состояние раны на ноге. Он считает необходимым завершить необходимые лечебные и восстановительные процедуры на месте."Я окружен вниманием высококвалифицированных специалистов в Ереване и доверяю им", - сказал Котенок.Почти две недели назад был дважды обстрелян собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в центре карабахского города Шуши, в результате были ранены трое россиян – Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, прибывшие на место происшествия с целью освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня. Арзанов и Баладян были позднее доставлены в Россию, Котенок продолжил лечение в Ереване. В ереванском медцентре 10 октября сообщили, что журналист вышел из комы, был отключен от аппарата искусственного дыхания и начал говорить.
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html
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нагорный карабах
ереван
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нагорный карабах, ереван, в мире

Раненный в Карабахе российский журналист не готов к отправке в Москву

15:51 19.10.2020
 
© РИА Новости / Арам НерсесянПострадавший во время обстрела карабахского города Шуша военный корреспондент Юрий Котенок доставлен в медицинский центр "Эребуни" в Ереване
Пострадавший во время обстрела карабахского города Шуша военный корреспондент Юрий Котенок доставлен в медицинский центр Эребуни в Ереване - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Арам Нерсесян
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 окт - РИА Новости. Раненный в карабахском городе Шуши российский журналист Юрий Котенок пока не готов к транспортировке из Еревана в Москву, передает Sputnik Армения.
Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил РИА Новости, что транспортировка Котенка из Еревана в Москву запланирована на четверг.
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"Главный редактор портала "Сегодня.ру", военкор Юрий Котенок, раненный в Карабахе и находящийся сейчас на лечении в Ереване, пока не готов к отправке в Москву. Об этом журналист сообщил Sputnik Армения", - говорится в сообщении.
Как пишет Sputnik, по словам журналиста, больше всего его беспокоит состояние раны на ноге. Он считает необходимым завершить необходимые лечебные и восстановительные процедуры на месте.
"Я окружен вниманием высококвалифицированных специалистов в Ереване и доверяю им", - сказал Котенок.
Почти две недели назад был дважды обстрелян собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в центре карабахского города Шуши, в результате были ранены трое россиян – Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, прибывшие на место происшествия с целью освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня. Арзанов и Баладян были позднее доставлены в Россию, Котенок продолжил лечение в Ереване. В ереванском медцентре 10 октября сообщили, что журналист вышел из комы, был отключен от аппарата искусственного дыхания и начал говорить.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахЕреванВ мире
 
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