https://ria.ru/20201019/zhurnalist-1580502272.html
Раненный в Карабахе российский журналист не готов к отправке в Москву
Раненный в карабахском городе Шуши российский журналист Юрий Котенок пока не готов к транспортировке из Еревана в Москву, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T15:51
2020-10-19T15:51
2020-10-19T15:51
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
ереван
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579019417_0:19:2322:1325_1400x0_80_0_0_154ada669d5e3a6162ef1c303c446f6e.jpg
<strong>ЕРЕВАН, 19 окт - РИА Новости.</strong> Раненный в карабахском городе Шуши российский журналист Юрий Котенок пока не готов к транспортировке из Еревана в Москву, передает <a href="https://ru.armeniasputnik.am/" target="_blank">Sputnik Армения.</a>Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил РИА Новости, что транспортировка Котенка из <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Еревана</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> запланирована на четверг.Как пишет Sputnik, по словам журналиста, больше всего его беспокоит состояние раны на ноге. Он считает необходимым завершить необходимые лечебные и восстановительные процедуры на месте."Я окружен вниманием высококвалифицированных специалистов в Ереване и доверяю им", - сказал Котенок.Почти две недели назад был дважды обстрелян собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в центре карабахского города Шуши, в результате были ранены трое россиян – Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, прибывшие на место происшествия с целью освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня. Арзанов и Баладян были позднее доставлены в Россию, Котенок продолжил лечение в Ереване. В ереванском медцентре 10 октября сообщили, что журналист вышел из комы, был отключен от аппарата искусственного дыхания и начал говорить.
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html
3
нагорный карабах
ереван
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579019417_290:0:2154:1398_1400x0_80_0_0_4a850fc250bf25494081b46796595289.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, ереван, в мире
ЕРЕВАН, 19 окт - РИА Новости.
Раненный в карабахском городе Шуши российский журналист Юрий Котенок пока не готов к транспортировке из Еревана в Москву, передает Sputnik Армения.
Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил РИА Новости, что транспортировка Котенка из Еревана
в Москву
запланирована на четверг.
"Главный редактор портала "Сегодня.ру", военкор Юрий Котенок, раненный в Карабахе и находящийся сейчас на лечении в Ереване, пока не готов к отправке в Москву. Об этом журналист сообщил Sputnik Армения", - говорится в сообщении.
Как пишет Sputnik, по словам журналиста, больше всего его беспокоит состояние раны на ноге. Он считает необходимым завершить необходимые лечебные и восстановительные процедуры на месте.
"Я окружен вниманием высококвалифицированных специалистов в Ереване и доверяю им", - сказал Котенок.
Почти две недели назад был дважды обстрелян собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в центре карабахского города Шуши, в результате были ранены трое россиян – Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, прибывшие на место происшествия с целью освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня. Арзанов и Баладян были позднее доставлены в Россию, Котенок продолжил лечение в Ереване. В ереванском медцентре 10 октября сообщили, что журналист вышел из комы, был отключен от аппарата искусственного дыхания и начал говорить.