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В Коми рассказали о работе по ликвидации разлива нефти в реке Колва
Дополнительный рубеж боновых заграждений устанавливают на реке Колва в Коми, загрязненной после утечки нефти и нефтепродуктов в Ненецком автономном округе... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T19:42
2020-10-19T19:45
ненецкий автономный округ
республика коми
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт – РИА Новости</strong>. Дополнительный рубеж боновых заграждений устанавливают на реке Колва в <a href="https://ria.ru/tag_location_RespublikaKomi" target="_blank">Коми</a>, загрязненной после утечки нефти и нефтепродуктов в Ненецком автономном округе (НАО), сообщает минприроды Коми.Ранее после утечки нефти и нефтепродуктов из-за разгерметизации недействующего трубопровода на Харьягинском месторождении в НАО, на реке Колва образовалась радужная пленка. Как сообщало управление <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ по Коми, чтобы избежать распространения нефтесодержащей жидкости были установлены четыре рубежа боновых заграждений: два – на территории НАО, два – на территории Коми. После разлива нефтепродуктов возбуждено уголовное дело. Власти Ненецкого округа ввели режим ЧС на той территории, где произошла авария, аналогичный режим введен в <a href="http://ria.ru/location_Usinsk/" target="_blank" data-auto="true">Усинске</a> в Коми."Работы по очистке загрязненной территории продолжаются в круглосуточном режиме. Сегодня проводится обработка водной поверхности сорбентом и сбор радужной пленки, сбор и утилизация сорбента с водной поверхности и установка 1,2 тысячи метров боновых заграждений на пятом рубеже в 180 километрах вниз по течению", - говорится в сообщении минприроды Коми.Как уточняет ведомство, ранее первый рубеж боновых заграждений установлен на реке Колва в районе аварии, второй — в 16 километрах ниже по течению, третий — в 40 километрах и четвертый — в 85 километрах ниже по течению от места разлива. На каждый рубеж завезен сорбент. Всего использовано 1950 метров боновых заграждений и 710 метров сорбирующих бонов."Проводится постоянный мониторинг воды в реке Колве в районе инцидента и ниже по всему течению реки. Сегодня угрозы населенным пунктам, объектам экономики и сооружениям водоснабжения нет", - информирует республиканское министерство природы.Ранее прокуратура НАО сообщала, что объем разлитых нефти и нефтепродуктов при проведении технологических работ на выведенном из эксплуатации участке нефтепровода составил 0,9 кубометра.
https://ria.ru/20201015/kamchatka-1579877859.html
https://ria.ru/20201018/kalmykiya-1580369569.html
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ненецкий автономный округ
республика коми
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ненецкий автономный округ, республика коми, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Коми рассказали о работе по ликвидации разлива нефти в реке Колва

19:42 19.10.2020 (обновлено: 19:45 19.10.2020)
 
© Фото : ООО СПАСФ "Природа"Учения по ликвидации последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на реке Колва в Ненецком автономном округе
Учения по ликвидации последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на реке Колва в Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : ООО СПАСФ "Природа"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Дополнительный рубеж боновых заграждений устанавливают на реке Колва в Коми, загрязненной после утечки нефти и нефтепродуктов в Ненецком автономном округе (НАО), сообщает минприроды Коми.
Ранее после утечки нефти и нефтепродуктов из-за разгерметизации недействующего трубопровода на Харьягинском месторождении в НАО, на реке Колва образовалась радужная пленка. Как сообщало управление МЧС РФ по Коми, чтобы избежать распространения нефтесодержащей жидкости были установлены четыре рубежа боновых заграждений: два – на территории НАО, два – на территории Коми. После разлива нефтепродуктов возбуждено уголовное дело. Власти Ненецкого округа ввели режим ЧС на той территории, где произошла авария, аналогичный режим введен в Усинске в Коми.
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"Работы по очистке загрязненной территории продолжаются в круглосуточном режиме. Сегодня проводится обработка водной поверхности сорбентом и сбор радужной пленки, сбор и утилизация сорбента с водной поверхности и установка 1,2 тысячи метров боновых заграждений на пятом рубеже в 180 километрах вниз по течению", - говорится в сообщении минприроды Коми.
Как уточняет ведомство, ранее первый рубеж боновых заграждений установлен на реке Колва в районе аварии, второй — в 16 километрах ниже по течению, третий — в 40 километрах и четвертый — в 85 километрах ниже по течению от места разлива. На каждый рубеж завезен сорбент. Всего использовано 1950 метров боновых заграждений и 710 метров сорбирующих бонов.
"Проводится постоянный мониторинг воды в реке Колве в районе инцидента и ниже по всему течению реки. Сегодня угрозы населенным пунктам, объектам экономики и сооружениям водоснабжения нет", - информирует республиканское министерство природы.
Ранее прокуратура НАО сообщала, что объем разлитых нефти и нефтепродуктов при проведении технологических работ на выведенном из эксплуатации участке нефтепровода составил 0,9 кубометра.
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Ненецкий автономный округРеспублика КомиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
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