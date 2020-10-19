https://ria.ru/20201019/zaderzhanie-1580463353.html
В Москве задержали сиделку за истязание девяностолетней пенсионерки
Московские полицейские задержали сиделку, мучившую 90-летнюю бабушку, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:46
2020-10-19T12:46
2020-10-19T12:46
ирина волк
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Московские полицейские задержали сиделку, мучившую 90-летнюю бабушку, сообщила официальный представитель МВД РФ <a href="http://ria.ru/person_Irina_Volk/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Волк</a>.В полицию с заявлением обратился москвич, утверждавший, что его 90-летняя бабушка, возможно, подвергается истязаниям со стороны сиделки. По результатам проверки информация нашла подтверждение, полиция задержала подозреваемую в квартире на Мичуринском проспекте."Установлено, что сиделка на протяжении длительного времени систематически избивала свою подопечную. Пожилая женщина ввиду тяжелого заболевания находилась в беспомощном состоянии и не могла попросить о помощи... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ "Истязание", - добавила Волк.
https://ria.ru/20201012/istyazanie-1579372176.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина волк, происшествия
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Московские полицейские задержали сиделку, мучившую 90-летнюю бабушку, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк
.
"Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали 42-летнюю женщину, работавшую сиделкой, по подозрению в умышленном причинении физических страданий пенсионерке", - сказала Волк.
В полицию с заявлением обратился москвич, утверждавший, что его 90-летняя бабушка, возможно, подвергается истязаниям со стороны сиделки. По результатам проверки информация нашла подтверждение, полиция задержала подозреваемую в квартире на Мичуринском проспекте.
"Установлено, что сиделка на протяжении длительного времени систематически избивала свою подопечную. Пожилая женщина ввиду тяжелого заболевания находилась в беспомощном состоянии и не могла попросить о помощи... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ "Истязание", - добавила Волк.