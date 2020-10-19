https://ria.ru/20201019/zaderzhanie-1580463353.html

В Москве задержали сиделку за истязание девяностолетней пенсионерки

Московские полицейские задержали сиделку, мучившую 90-летнюю бабушку, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T12:46

2020-10-19T12:46

2020-10-19T12:46

ирина волк

происшествия

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Московские полицейские задержали сиделку, мучившую 90-летнюю бабушку, сообщила официальный представитель МВД РФ <a href="http://ria.ru/person_Irina_Volk/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Волк</a>.В полицию с заявлением обратился москвич, утверждавший, что его 90-летняя бабушка, возможно, подвергается истязаниям со стороны сиделки. По результатам проверки информация нашла подтверждение, полиция задержала подозреваемую в квартире на Мичуринском проспекте."Установлено, что сиделка на протяжении длительного времени систематически избивала свою подопечную. Пожилая женщина ввиду тяжелого заболевания находилась в беспомощном состоянии и не могла попросить о помощи... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ "Истязание", - добавила Волк.

https://ria.ru/20201012/istyazanie-1579372176.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, происшествия