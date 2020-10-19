https://ria.ru/20201019/vodosnabzhenie-1580447846.html

Аксенов сообщил о разработке дорожной карты по водоснабжению Крыма

Дорожная карта по решению проблемы вододефицита Крыма разработана и утверждена с федеральным правительством, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T11:45

2020-10-19T11:45

2020-10-19T11:45

сергей аксенов (политик)

белогорск

симферополь

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Дорожная карта по решению проблемы вододефицита Крыма разработана и утверждена с федеральным правительством, сообщил глава республики <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a>.По его словам, в республике продолжается бурение скважин, для подачи воды из подземных источников для нужд <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополя</a>.Поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших трех водохранилищ. Подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза, примерно до 70 тысяч кубометров. Введены почасовые графики подачи воды только утром и вечером.Кроме того, ограничения подачи воды в ночное время введены с 23 сентября в Алуште и близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также с 14 октября в <a href="http://ria.ru/location_Belogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Белогорске</a>.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.

https://ria.ru/20201019/vodosnabzhenie-1580441464.html

https://ria.ru/20200915/vodosnabzhenie-1577262030.html

белогорск

симферополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов (политик), белогорск, симферополь, общество