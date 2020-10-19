Аксенов сообщил о разработке дорожной карты по водоснабжению Крыма
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖители Cимферополя идут чтобы набрать в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Дорожная карта по решению проблемы вододефицита Крыма разработана и утверждена с федеральным правительством, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Дорожная карта утверждена с правительством Российской Федерации. Дорожную карту нужно опубликовать", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по водоснабжению.
По его словам, в республике продолжается бурение скважин, для подачи воды из подземных источников для нужд Симферополя.
Поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших трех водохранилищ. Подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза, примерно до 70 тысяч кубометров. Введены почасовые графики подачи воды только утром и вечером.
Кроме того, ограничения подачи воды в ночное время введены с 23 сентября в Алуште и близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также с 14 октября в Белогорске.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.
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