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https://ria.ru/20201019/vodosnabzhenie-1580447846.html
Аксенов сообщил о разработке дорожной карты по водоснабжению Крыма
Дорожная карта по решению проблемы вододефицита Крыма разработана и утверждена с федеральным правительством, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T11:45
2020-10-19T11:45
сергей аксенов (политик)
белогорск
симферополь
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Дорожная карта по решению проблемы вододефицита Крыма разработана и утверждена с федеральным правительством, сообщил глава республики <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a>.По его словам, в республике продолжается бурение скважин, для подачи воды из подземных источников для нужд <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополя</a>.Поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших трех водохранилищ. Подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза, примерно до 70 тысяч кубометров. Введены почасовые графики подачи воды только утром и вечером.Кроме того, ограничения подачи воды в ночное время введены с 23 сентября в Алуште и близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также с 14 октября в <a href="http://ria.ru/location_Belogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Белогорске</a>.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.
https://ria.ru/20201019/vodosnabzhenie-1580441464.html
https://ria.ru/20200915/vodosnabzhenie-1577262030.html
белогорск
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сергей аксенов (политик), белогорск, симферополь, общество

Аксенов сообщил о разработке дорожной карты по водоснабжению Крыма

11:45 19.10.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖители Cимферополя идут чтобы набрать в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
Жители Cимферополя идут чтобы набрать в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Дорожная карта по решению проблемы вододефицита Крыма разработана и утверждена с федеральным правительством, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Дорожная карта утверждена с правительством Российской Федерации. Дорожную карту нужно опубликовать", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по водоснабжению.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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Аксенов извинился перед крымчанами за график водоснабжения в выходные
По его словам, в республике продолжается бурение скважин, для подачи воды из подземных источников для нужд Симферополя.
Поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших трех водохранилищ. Подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза, примерно до 70 тысяч кубометров. Введены почасовые графики подачи воды только утром и вечером.
Кроме того, ограничения подачи воды в ночное время введены с 23 сентября в Алуште и близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также с 14 октября в Белогорске.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.
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Сергей Аксенов (политик)БелогорскСимферопольОбщество
 
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