https://ria.ru/20201019/vaktsinatsiya-1580464049.html
Эксперт назвала фактор, сдерживающий развитие календаря прививок
Отсутствие комбинированных вакцин, а также недостаточный объем производства отечественных вакцин сдерживают развитие календаря прививок, заявила заместитель... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:48
2020-10-19T12:48
2020-10-19T12:48
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Отсутствие комбинированных вакцин, а также недостаточный объем производства отечественных вакцин сдерживают развитие календаря прививок, заявила заместитель начальника управления эпидемиологического надзора <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Альбина Мельникова.По ее словам, способы совершенствования национального календаря прививок связаны с расширением контингента, применением новых вакцин и ведением новых прививок."Но обратить внимание нужно на те сдерживающие факторы, которые сегодня у нас присутствуют, – это отсутствие комбинированных, многокомпонентных вакцин, недостаточный объем производства отечественных вакцин либо локализация тех, которых у нас нет, и соответствующие ограничения финансирования", - сказала Мельникова на круглом столе комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по охране здоровья.
https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576375773.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)