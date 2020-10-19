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Эксперт назвала фактор, сдерживающий развитие календаря прививок
Отсутствие комбинированных вакцин, а также недостаточный объем производства отечественных вакцин сдерживают развитие календаря прививок, заявила заместитель... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:48
2020-10-19T12:48
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Отсутствие комбинированных вакцин, а также недостаточный объем производства отечественных вакцин сдерживают развитие календаря прививок, заявила заместитель начальника управления эпидемиологического надзора <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Альбина Мельникова.По ее словам, способы совершенствования национального календаря прививок связаны с расширением контингента, применением новых вакцин и ведением новых прививок."Но обратить внимание нужно на те сдерживающие факторы, которые сегодня у нас присутствуют, – это отсутствие комбинированных, многокомпонентных вакцин, недостаточный объем производства отечественных вакцин либо локализация тех, которых у нас нет, и соответствующие ограничения финансирования", - сказала Мельникова на круглом столе комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по охране здоровья.
https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576375773.html
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россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Эксперт назвала фактор, сдерживающий развитие календаря прививок

12:48 19.10.2020
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкЖенщина в процедурном кабинете одной из поликлиник Краснодара где проходит вакцинация против гриппа
Женщина в процедурном кабинете одной из поликлиник Краснодара где проходит вакцинация против гриппа - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Отсутствие комбинированных вакцин, а также недостаточный объем производства отечественных вакцин сдерживают развитие календаря прививок, заявила заместитель начальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Альбина Мельникова.
По ее словам, способы совершенствования национального календаря прививок связаны с расширением контингента, применением новых вакцин и ведением новых прививок.
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"Но обратить внимание нужно на те сдерживающие факторы, которые сегодня у нас присутствуют, – это отсутствие комбинированных, многокомпонентных вакцин, недостаточный объем производства отечественных вакцин либо локализация тех, которых у нас нет, и соответствующие ограничения финансирования", - сказала Мельникова на круглом столе комитета Госдумы по охране здоровья.
 
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РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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