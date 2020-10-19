https://ria.ru/20201019/udalenka-1580506398.html

В Москве данные о сотрудниках на удаленке подали 164 тысячи компаний и ИП

Данные о сотрудниках, переведенных на удаленный режим работы, подали 164 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей в Москве, сообщил глава столичного... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T16:10

2020-10-19T16:10

2020-10-19T16:10

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

здоровье - общество

москва

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Данные о сотрудниках, переведенных на удаленный режим работы, подали 164 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития <a href="http://ria.ru/person_aleksey-fursin--glava-departamenta-predprinimatelstva-i-innovatsionnogo-razvitiya-dpir/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Фурсин</a>.Согласно указу мэра Москвы, работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести с 5 октября по 28 октября на удаленку не менее 30% работников, всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Работодатели еженедельно в понедельник в электронном виде должны передать номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые перешли на удаленную работу. Однако если состав сотрудников за неделю не изменился, отчет можно не отправлять. При этом, согласно указу, при изменении сведений о работниках актуальные сведения нужно будет предоставить сразу."По данным на конец дня воскресенья подали сведения на mos.ru 164 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей, то есть порядка 150 тысяч - это компании, юридические лица, и индивидуальных предпринимателей - 14 тысяч. В этих всех компаниях и у индивидуальных предпринимателей работают более 3 миллионов 600 тысяч сотрудников", - сказал Фурсин в эфире телеканала "<a href="https://www.m24.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Москва 24</a>".Он отметил, что эти компании подали сведения о более чем 1 миллионе 100 тысячах сотрудниках, которые переведены на дистанционный режим работы. "При этом важно отметить, что почти у миллиона сотрудников поданы сведения как минимум о мобильном телефоне и о других сведениях при наличии у работодателей", - добавил Фурсин.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578799736.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), здоровье - общество, москва