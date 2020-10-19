Тихановская обсудила со швейцарскими депутатами кризис в Белоруссии
МИНСК, 19 окт - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на встрече с депутатами парламента Швейцарии подняла вопрос о возможной поддержке этой страны переговоров по выходу из белорусского политического кризиса, сообщается в Telegram-канале политика.
"Представители Швейцарии приехали с рабочим визитом в Вильнюс. На встрече они обсуждают, как Швейцария может поддержать белорусский народ и поучаствовать в переговорах по выходу Беларуси из политического кризиса", - говорится в сообщении.
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Там отмечается, что Тихановская "поблагодарила собеседников за санкции, которые Швейцария приняла в отношении лиц, поддерживающих режим".
Кроме того, в Telegram-канале Тихановской сообщается, что она также подняла вопрос Натальи Херрше – гражданки Швейцарии, которая родилась и выросла в Орше: 19 сентября она была задержана в Минске и получила административный арест по обвинению в участии в незаконной протестной акции. Позже было начато уголовное преследование, правительство и посол Швейцарии занимаются вопросом ее освобождения, уточняется в сообщении.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает победителем на выборах Тихановскую, которая в настоящее время находится в Литве. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.