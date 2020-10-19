https://ria.ru/20201019/styuardessa-1580474505.html

Фото стюардессы в мини-юбке на трапе самолета поразило пользователей Сети

Стюардесса из Португалии Сара Багорро выложила в своей Instagram новое фото и восхитила пользователей Сети. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T13:32

2020-10-19T13:32

2020-10-19T13:32

шоубиз

новости - туризм

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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Стюардесса из <a href="http://ria.ru/location_Portugal/" target="_blank" data-auto="true">Португалии</a> Сара Багорро выложила в своей Instagram новое фото и восхитила пользователей Сети.На размещенном снимке девушка позирует в мини-юбки, сидя на трапе самолета, и демонстрирует подписчикам свои длинные ноги в черных колготках и туфлях на каблуке. "Мои любимые 25 минут", — написала она.Подписчики восторженно отозвались о фотографии и засыпали девушку комплиментами."Ваши ноги просто великолепны", "Красиво и захватывает дыхание", "Мое любимое фото", "Вы выглядите потрясающе и элегантно в такой униформе! Красивые ноги в чулках", "Очень сексуально", — написали они.Ранее российская стюардесса kristinalopez._ поразила иностранцев своим <a href="https://ria.ru/20201016/styuardessa-1580047972.html" target="_blank">"соблазнительным"</a> внешним видом. Поклонники со всего мира выразили свое восхищение в комментариях под снимком.

https://ria.ru/20201015/styuardessy-1579950496.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм