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Шоубиз
https://ria.ru/20201019/styuardessa-1580474505.html
Фото стюардессы в мини-юбке на трапе самолета поразило пользователей Сети
Стюардесса из Португалии Сара Багорро выложила в своей Instagram новое фото и восхитила пользователей Сети. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T13:32
2020-10-19T13:32
шоубиз
новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Стюардесса из <a href="http://ria.ru/location_Portugal/" target="_blank" data-auto="true">Португалии</a> Сара Багорро выложила в своей Instagram новое фото и восхитила пользователей Сети.На размещенном снимке девушка позирует в мини-юбки, сидя на трапе самолета, и демонстрирует подписчикам свои длинные ноги в черных колготках и туфлях на каблуке. "Мои любимые 25 минут", — написала она.Подписчики восторженно отозвались о фотографии и засыпали девушку комплиментами."Ваши ноги просто великолепны", "Красиво и захватывает дыхание", "Мое любимое фото", "Вы выглядите потрясающе и элегантно в такой униформе! Красивые ноги в чулках", "Очень сексуально", — написали они.Ранее российская стюардесса kristinalopez._ поразила иностранцев своим <a href="https://ria.ru/20201016/styuardessa-1580047972.html" target="_blank">"соблазнительным"</a> внешним видом. Поклонники со всего мира выразили свое восхищение в комментариях под снимком.
https://ria.ru/20201015/styuardessy-1579950496.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
новости - туризм

Фото стюардессы в мини-юбке на трапе самолета поразило пользователей Сети

13:32 19.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтюардессы разных авиакомпаний
Стюардессы разных авиакомпаний - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Стюардесса из Португалии Сара Багорро выложила в своей Instagram новое фото и восхитила пользователей Сети.
На размещенном снимке девушка позирует в мини-юбки, сидя на трапе самолета, и демонстрирует подписчикам свои длинные ноги в черных колготках и туфлях на каблуке. "Мои любимые 25 минут", — написала она.
Подписчики восторженно отозвались о фотографии и засыпали девушку комплиментами.
"Ваши ноги просто великолепны", "Красиво и захватывает дыхание", "Мое любимое фото", "Вы выглядите потрясающе и элегантно в такой униформе! Красивые ноги в чулках", "Очень сексуально", — написали они.
Ранее российская стюардесса kristinalopez._ поразила иностранцев своим "соблазнительным" внешним видом. Поклонники со всего мира выразили свое восхищение в комментариях под снимком.
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15 октября, 14:38Шоубиз
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ШоубизНовости - Туризм
 
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