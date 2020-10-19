https://ria.ru/20201019/styuardessa-1580474505.html
Фото стюардессы в мини-юбке на трапе самолета поразило пользователей Сети
Стюардесса из Португалии Сара Багорро выложила в своей Instagram новое фото и восхитила пользователей Сети. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T13:32
2020-10-19T13:32
2020-10-19T13:32
шоубиз
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155301/26/1553012656_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_81e5e534519a5211cf074325d0b750ec.jpg
<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Стюардесса из <a href="http://ria.ru/location_Portugal/" target="_blank" data-auto="true">Португалии</a> Сара Багорро выложила в своей Instagram новое фото и восхитила пользователей Сети.На размещенном снимке девушка позирует в мини-юбки, сидя на трапе самолета, и демонстрирует подписчикам свои длинные ноги в черных колготках и туфлях на каблуке. "Мои любимые 25 минут", — написала она.Подписчики восторженно отозвались о фотографии и засыпали девушку комплиментами."Ваши ноги просто великолепны", "Красиво и захватывает дыхание", "Мое любимое фото", "Вы выглядите потрясающе и элегантно в такой униформе! Красивые ноги в чулках", "Очень сексуально", — написали они.Ранее российская стюардесса kristinalopez._ поразила иностранцев своим <a href="https://ria.ru/20201016/styuardessa-1580047972.html" target="_blank">"соблазнительным"</a> внешним видом. Поклонники со всего мира выразили свое восхищение в комментариях под снимком.
https://ria.ru/20201015/styuardessy-1579950496.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155301/26/1553012656_160:0:2891:2048_1400x0_80_0_0_1b861f76a6da486661a48f54f5bc7fe4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.
Стюардесса из Португалии
Сара Багорро выложила в своей Instagram новое фото и восхитила пользователей Сети.
На размещенном снимке девушка позирует в мини-юбки, сидя на трапе самолета, и демонстрирует подписчикам свои длинные ноги в черных колготках и туфлях на каблуке. "Мои любимые 25 минут", — написала она.
Подписчики восторженно отозвались о фотографии и засыпали девушку комплиментами.
"Ваши ноги просто великолепны", "Красиво и захватывает дыхание", "Мое любимое фото", "Вы выглядите потрясающе и элегантно в такой униформе! Красивые ноги в чулках", "Очень сексуально", — написали они.
Ранее российская стюардесса kristinalopez._ поразила иностранцев своим "соблазнительным"
внешним видом. Поклонники со всего мира выразили свое восхищение в комментариях под снимком.