На Урале проверят данные о принудительной стерилизации в пансионате
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы присоединились к проверке информации о принудительной стерилизации женщин в "Уктусском пансионате" в Екатеринбурге, заявил в понедельник журналистам начальник управления демографического развития и социального обслуживания министерства соцполитики региона Илья Илларионов.
Ранее министерство соцполитики начало проверку информации о том, что пациенток "Уктусского пансионата" якобы насильно отправляли на стерилизацию. Отмечалось, что руководство будто бы заставляло женщин пройти эту процедуру, потому что в пансионате нельзя было держать детей.
"Мы все заинтересованы в полном всестороннем и честном расследовании этой информации… На сегодняшний день к этой проверке подключились не только мы, но и областной уполномоченный по правам человека Свердловской области, и минздрав, и правоохранительные органы. Со всех сторон ситуация будет исследована", - сказал Илларионов.
Директор пансионата Ирина Верхоланцева уточнила журналистам, что в субботу учреждение посещали сотрудники полиции.
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