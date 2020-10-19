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На Урале проверят данные о принудительной стерилизации в пансионате
Правоохранительные органы присоединились к проверке информации о принудительной стерилизации женщин в "Уктусском пансионате" в Екатеринбурге, заявил в... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T09:05
2020-10-19T09:05
екатеринбург
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Правоохранительные органы присоединились к проверке информации о принудительной стерилизации женщин в "Уктусском пансионате" в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a>, заявил в понедельник журналистам начальник управления демографического развития и социального обслуживания министерства соцполитики региона Илья Илларионов.Ранее министерство соцполитики начало проверку информации о том, что пациенток "Уктусского пансионата" якобы насильно отправляли на стерилизацию. Отмечалось, что руководство будто бы заставляло женщин пройти эту процедуру, потому что в пансионате нельзя было держать детей.Директор пансионата Ирина Верхоланцева уточнила журналистам, что в субботу учреждение посещали сотрудники полиции.
https://ria.ru/20200810/1575503031.html
екатеринбург
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екатеринбург, происшествия

На Урале проверят данные о принудительной стерилизации в пансионате

09:05 19.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы присоединились к проверке информации о принудительной стерилизации женщин в "Уктусском пансионате" в Екатеринбурге, заявил в понедельник журналистам начальник управления демографического развития и социального обслуживания министерства соцполитики региона Илья Илларионов.
Ранее министерство соцполитики начало проверку информации о том, что пациенток "Уктусского пансионата" якобы насильно отправляли на стерилизацию. Отмечалось, что руководство будто бы заставляло женщин пройти эту процедуру, потому что в пансионате нельзя было держать детей.
"Мы все заинтересованы в полном всестороннем и честном расследовании этой информации… На сегодняшний день к этой проверке подключились не только мы, но и областной уполномоченный по правам человека Свердловской области, и минздрав, и правоохранительные органы. Со всех сторон ситуация будет исследована", - сказал Илларионов.
Директор пансионата Ирина Верхоланцева уточнила журналистам, что в субботу учреждение посещали сотрудники полиции.
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