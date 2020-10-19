https://ria.ru/20201019/sterilizatsiya-1580417725.html

На Урале проверят данные о принудительной стерилизации в пансионате

Правоохранительные органы присоединились к проверке информации о принудительной стерилизации женщин в "Уктусском пансионате" в Екатеринбурге, заявил в... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T09:05

2020-10-19T09:05

2020-10-19T09:05

екатеринбург

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Правоохранительные органы присоединились к проверке информации о принудительной стерилизации женщин в "Уктусском пансионате" в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a>, заявил в понедельник журналистам начальник управления демографического развития и социального обслуживания министерства соцполитики региона Илья Илларионов.Ранее министерство соцполитики начало проверку информации о том, что пациенток "Уктусского пансионата" якобы насильно отправляли на стерилизацию. Отмечалось, что руководство будто бы заставляло женщин пройти эту процедуру, потому что в пансионате нельзя было держать детей.Директор пансионата Ирина Верхоланцева уточнила журналистам, что в субботу учреждение посещали сотрудники полиции.

https://ria.ru/20200810/1575503031.html

екатеринбург

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатеринбург, происшествия