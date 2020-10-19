https://ria.ru/20201019/sotsvyplaty-1580510506.html

Воробьев заявил о необходимости разобраться с задержками соцвыплат

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках правительственного совещания поговорил с министром социального развития Ириной Фаевской на тему задержки... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T16:24

2020-10-19T16:24

2020-10-19T16:24

новости подмосковья

ирина фаевская

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. </strong>Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках правительственного совещания поговорил с министром социального развития Ириной Фаевской на тему задержки по социальным выплатам. Он заявил о необходимости своевременно отвечать на вопросы жителей Подмосковья, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/vorobev-poruchil-zhestko-razobratsja-s-zaderzhkami-sotsialnyh-vyplat/" target="_blank">"360"</a>.Фаевская подтвердила, что происходили задержки выплат по безработице. Она заметила, что подобные полномочия находятся на федеральном уровне. Министр отметила, что в настоящий момент все выплаты за сентябрь назначены и реализованы. Теперь ожидаются уточнения Минфина России по поводу выплат за октябрь.Воробьев подчеркнул, что нельзя делить федеральные, региональные или муниципальные полномочия. Он уточнил, что важно объяснять жителям, когда они получат свои деньги. Губернатор заключил, что граждане войдут в положение, если им вовремя ответить.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина фаевская, андрей воробьев, московская область (подмосковье)