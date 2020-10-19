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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201019/sotsvyplaty-1580510506.html
Воробьев заявил о необходимости разобраться с задержками соцвыплат
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках правительственного совещания поговорил с министром социального развития Ириной Фаевской на тему задержки... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T16:24
2020-10-19T16:24
новости подмосковья
ирина фаевская
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 19&nbsp;окт — РИА Новости.&nbsp;</strong>Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках правительственного совещания поговорил с министром социального развития Ириной Фаевской на тему задержки по социальным выплатам. Он заявил о необходимости своевременно отвечать на вопросы жителей Подмосковья, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/vorobev-poruchil-zhestko-razobratsja-s-zaderzhkami-sotsialnyh-vyplat/" target="_blank">"360"</a>.Фаевская подтвердила, что происходили задержки выплат по безработице. Она заметила, что подобные полномочия находятся на федеральном уровне. Министр отметила, что в настоящий момент все выплаты за сентябрь назначены и реализованы. Теперь ожидаются уточнения Минфина России по поводу выплат за октябрь.Воробьев подчеркнул, что нельзя делить федеральные, региональные или муниципальные полномочия. Он уточнил, что важно объяснять жителям, когда они получат свои деньги. Губернатор заключил, что граждане войдут в положение, если им вовремя ответить.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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ирина фаевская, андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Воробьев заявил о необходимости разобраться с задержками соцвыплат

16:24 19.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей НикольскийГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках правительственного совещания поговорил с министром социального развития Ириной Фаевской на тему задержки по социальным выплатам. Он заявил о необходимости своевременно отвечать на вопросы жителей Подмосковья, сообщил телеканал "360".

"Я хочу поставить задачу разобраться, почему есть сбои с выплатами пособий, и доложить мне на этой неделе. Почему я регулярно на почту получаю вопросы о выплатах? Или у вас нет горячей линии, или что-то в начислениях происходит систематически не так", – заявил Воробьев.

Фаевская подтвердила, что происходили задержки выплат по безработице. Она заметила, что подобные полномочия находятся на федеральном уровне. Министр отметила, что в настоящий момент все выплаты за сентябрь назначены и реализованы. Теперь ожидаются уточнения Минфина России по поводу выплат за октябрь.
Воробьев подчеркнул, что нельзя делить федеральные, региональные или муниципальные полномочия. Он уточнил, что важно объяснять жителям, когда они получат свои деньги. Губернатор заключил, что граждане войдут в положение, если им вовремя ответить.
 
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Новости ПодмосковьяИрина ФаевскаяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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