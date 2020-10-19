https://ria.ru/20201019/samoobman-1580543819.html

"Сваливаем вину на Россию". Польский эксперт заявил о самообмане Варшавы

Историк Анджей Валицкий в своем последнем интервью, опубликованном сегодня на русском языке в "Огоньке", рассказал о самообмане Польши, определяющем ее политику РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T19:18

2020-10-19T19:18

2020-10-19T21:35

россия

польша

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Историк Анджей Валицкий в своем последнем интервью, опубликованном сегодня на русском языке в "<a href="https://www.kommersant.ru/ogoniok?from=logo" target="_blank" rel="nofollow noopener">Огоньке</a>", рассказал о самообмане Польши, определяющем ее политику в отношении соседей."Мы занимаемся самообманом, убеждая себя в том, что являемся частью Запада. Не являемся и никогда не были. Мы наполовину восточные, наполовину западные", — заявил он.При этом Варшава, отметил эксперт, не хочет быть рубежом и стремится быть центром Запада. Именно этим обусловлено ее стремление присоединить к нему Украину, Белоруссию и другие страны. "Идея русофобская и не имеющая никаких шансов быть реализованной. Мы не можем по-партнерски договориться не только с русскими. С украинцами, белорусами, литовцами тоже не можем. Мы продолжаем относиться к ним потребительски, с позиций превосходства, патерналистски. Они это чувствуют, видят, слышат", — отметил Валицкий.При этом отношения с Россией он назвал главной проблемой Польши. По его мнению, польские власти постоянно сваливают вину на Москву в собственных неудачах и из-за этого вязнут в собственных ошибках и не могут извлечь из них уроки."Мы обманываемся как мало кто в мире. Мы лжем о себе и других. Поэтому мы неспособны на серьезный разговор или мысли. Разве можно серьезно думать о действительности и разговаривать с другими, когда живешь в абсолютной абстракции и когда веришь, что другие — это само зло", — сказал Валицкий.<em>Анджей Валицкий скончался 20 августа 2020 года.</em>

https://ria.ru/20201002/evrosoyuz-1578060685.html

https://ria.ru/20200814/1575744778.html

Corneliu Codreanu Поляк это профессия, немец это национальность, русский это судьба 78

Николай Ефимов не бойтесь поляки, пройдет лет 30 и мы к вам придем после украины и беларуси, спасать вас от вас самих и будет жить потом в едином государстве вековые исторические корни у нас для этого имеются и все будут довольны и украинцы и поляки и беларусы 74

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польша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, польша, в мире