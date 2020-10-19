https://ria.ru/20201019/samoizolyatsiya-1580495763.html
В КЧР продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 до конца октября
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов продлил в регионе режим самоизоляции для лиц старше 65 лет до 30 октября, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T15:19
2020-10-19T15:19
2020-10-19T15:21
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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<strong>ЧЕРКЕССК, 19 окт - РИА Новости</strong>. Глава Карачаево-Черкесии <a href="https://ria.ru/person_Rashid_Temrezov" target="_blank">Рашид Темрезов</a> продлил в регионе режим самоизоляции для лиц старше 65 лет до 30 октября, сообщает пресс-служба главы региона.Соответствующие поправки в указ главы КЧР "О введении режима повышенной готовности" внес в понедельник Рашид Темрезов в целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения в Карачаево-Черкесии новой коронавирусной инфекции (COVID-19).Общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии составляет 8574 человек. Из них 5138 человек выздоровели, 30 человек скончались от коронавируса.В пресс-службе отметили, что в республике госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах 598 человек. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей.
https://ria.ru/20201008/mashiny-1578857298.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рашид темрезов