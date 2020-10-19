Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика
Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20201019/samoizolyatsiya-1580495763.html
В КЧР продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 до конца октября
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов продлил в регионе режим самоизоляции для лиц старше 65 лет до 30 октября, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T15:19
2020-10-19T15:21
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569958591_0:219:1000:782_1400x0_80_0_0_4abc92e66732a4e45fad55e7b80eede9.jpg
<strong>ЧЕРКЕССК, 19 окт - РИА Новости</strong>. Глава Карачаево-Черкесии <a href="https://ria.ru/person_Rashid_Temrezov" target="_blank">Рашид Темрезов</a> продлил в регионе режим самоизоляции для лиц старше 65 лет до 30 октября, сообщает пресс-служба главы региона.Соответствующие поправки в указ главы КЧР "О введении режима повышенной готовности" внес в понедельник Рашид Темрезов в целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения в Карачаево-Черкесии новой коронавирусной инфекции (COVID-19).Общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии составляет 8574 человек. Из них 5138 человек выздоровели, 30 человек скончались от коронавируса.В пресс-службе отметили, что в республике госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах 598 человек. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей.
https://ria.ru/20201008/mashiny-1578857298.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569958591_0:125:1000:875_1400x0_80_0_0_7f87cf8586daf49b58a3033767fada7b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рашид темрезов

В КЧР продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 до конца октября

15:19 19.10.2020 (обновлено: 15:21 19.10.2020)
 
© Фото : аккаунт Рашида Темрезова в InstagramГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : аккаунт Рашида Темрезова в Instagram
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 19 окт - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов продлил в регионе режим самоизоляции для лиц старше 65 лет до 30 октября, сообщает пресс-служба главы региона.
Соответствующие поправки в указ главы КЧР "О введении режима повышенной готовности" внес в понедельник Рашид Темрезов в целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения в Карачаево-Черкесии новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Глава КЧР: районы республики получат 17 новых машин скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 15:51Карачаево-Черкесская Республика
Глава КЧР: районы республики получат 17 новых машин скорой помощи
Общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии составляет 8574 человек. Из них 5138 человек выздоровели, 30 человек скончались от коронавируса.
В пресс-службе отметили, что в республике госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах 598 человек. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей.
 
Обсудить0
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15На Камчатке разрабатывают меры по поддержке морских млекопитающих
01:06Глава Росприроднадзора призвала вынести уроки из аварии в Норильске
00:47Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
00:41Помпео прокомментировал обвинения в хакерстве в адрес шести россиян
00:35В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках
00:29Небензя рассказал о проблемах режима прекращения огня в Карабахе
00:17Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах
00:14Эксперты оценили вероятность заразиться коронавирусом в самолете
00:12Опрос показал, в каком городе россияне быстрее всего добираются до работы
00:08В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба
00:01Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
23:58"Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском
23:54СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии
23:41Трамп согласился сдать тест на COVID-19 перед дебатами с Байденом
23:20Армения заявила, что Карабах сбил пять азербайджанских беспилотников
23:20В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом
23:14Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд
23:11Сенатор назвал обвинения России в кибератаках "малобюджетным сериалом"
23:05Болтон рассказал об отношении Трампа к Макрону
22:54Голые украинки устроили дебош в поезде
Лента новостейМолния