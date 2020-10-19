https://ria.ru/20201019/samarskiy-universitet-1579953759.html

Ученые создали новый материал для восстановления костной ткани

Новый уникальный биоматериал для лечения остеопороза разработал научный коллектив при участии биологов Самарского университета им. С.П. Королева. По словам... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T08:00

2020-10-19T08:00

2020-10-19T08:00

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Новый уникальный биоматериал для лечения остеопороза разработал научный коллектив при участии биологов Самарского университета им. С.П. Королева. По словам авторов разработки, применение такого материала на практике позволит восстанавливать не только утраченные минеральные компоненты костной ткани, но и органические. Результаты исследования опубликованы в журнале <a href="https://www.researchgate.net/publication/341564422_Optical_analysis_of_bone_tissue_by_Raman_spectroscopy_in_experimental_osteoporosis_and_its_correction_using_allogeneic_hydroxyapatite" target="_blank">Journal of Optical Technology</a>.Остеопороз — хроническое заболевание, сопровождающееся прогрессирующим снижением минеральной плотности костной ткани. В свою очередь, это ведет к повышению хрупкости костей и риску их перелома. По словам ученых, остеопороз вышел на четвертое место после сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и сахарного диабета.Научный коллектив Самарского университета, Самарского медицинского университета и международной межвузовской лаборатории "Тканевая инженерия" (НИЛ ТИ) разработал новый уникальный материал для коррекции лечения остеопороза — гидроксиапатит (ГАП), полученный по уникальной запатентованной технологии "Лиопласт".По ее словам, усовершенствована технология получения ГАП и проведена оценка его качества с использованием развитого метода рамановской спектроскопии. Исследователи отметили, что в мире нет аналогов таких материалов для лечения остеопороза.Также ученые сообщили, что провели экспериментальные работы по исследованию состава костной ткани при остеопорозе: были оценены особенности изменения структуры костной ткани в разных вариантах остеопороза, начиная от первичного и заканчивая вторичным."О первичном остеопорозе говорят в тех случаях, когда неизвестны причины его развития. Вторичный остеопороз возникает при заболеваниях организма человека. В результате проведенных исследований были разработаны критерии индивидуального подхода при лечении остеопороза разных типов с помощью ГАП", — прокомментировала Тимченко.По словам исследователей, полученные результаты позволят разработать на доклиническом этапе комплекс методов оценки индивидуального состояния костной ткани при применении нового биоматериала (ГАП) для предотвращения остеорезорбции (разрушения костной ткани) в наземных условиях, а также в условиях микрогравитации. Так как невесомость во время космического полета вызывает специфическую потерю костной массы, что приводит к развитию остеопороза.

https://ria.ru/20200826/perelomy-1576292637.html

https://ria.ru/20200610/1572753701.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента, открытия - риа наука