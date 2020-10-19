https://ria.ru/20201019/safronov-1580426748.html

Адвокат сообщил о новых подробностях в деле Сафронова

В материалах дела о госизмене в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова появилось имя человека, которого следствие считает вербовщиком... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T10:03

2020-10-19T10:03

2020-10-19T10:03

иван сафронов

дело советника гендиректора "роскосмоса"

роскосмос

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий рогозин

сша

происшествия

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> В материалах дела о госизмене в отношении советника главы "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_ivan-safronov/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Сафронова</a> появилось имя человека, которого следствие считает вербовщиком обвиняемого, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.До этого в СМИ появлялась информация о том, что Сафронов с 2012 года дружит с чешским коллегой-журналистом Мартином Ларишем. Тем не менее, в материалах дела его фамилия не встречалась. Ранее Павлов говорил, что Лариша следует допросить в качестве свидетеля по делу.Бывший журналист Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.По информации ФСБ, советнику <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Рогозина</a> вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.

https://ria.ru/20201014/safronov-1579751855.html

https://ria.ru/20200923/safronov-1577652503.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, сша, происшествия