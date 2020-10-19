Адвокат сообщил о новых подробностях в деле Сафронова
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В материалах дела о госизмене в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова появилось имя человека, которого следствие считает вербовщиком обвиняемого, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
"Нам стало известно имя этого человека из ряда процессуальных документов, я его не назову, но никакой сенсации для нас в этом смысле нет. В этих документах человек проходит как лицо, которое в 2012 году завербовало, а в 2017 дало Ивану некие указания. Иван не скрывает знакомства с этим человеком, имя которого я не называю, но завербованным он себя, конечно, не считает", - рассказал собеседник агентства.
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До этого в СМИ появлялась информация о том, что Сафронов с 2012 года дружит с чешским коллегой-журналистом Мартином Ларишем. Тем не менее, в материалах дела его фамилия не встречалась. Ранее Павлов говорил, что Лариша следует допросить в качестве свидетеля по делу.
Бывший журналист Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.
По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
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