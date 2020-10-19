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Москвичам рассказали о погоде в столице в понедельник
Кратковременные дожди и до 7 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 19.10.2020
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погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Кратковременные дожди и до 7 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос" </a>Александр Синенков.Атмосферное давление будет слабо расти и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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погода, москва, общество

Москвичам рассказали о погоде в столице в понедельник

08:00 19.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрохожие во время грозы на одной из улиц в Москве
Прохожие во время грозы на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Кратковременные дожди и до 7 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура воздуха в столице плюс 5-7, в Подмосковье плюс 3-8. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый", - сообщил Синенков.
Атмосферное давление будет слабо расти и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
 
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