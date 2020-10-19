https://ria.ru/20201019/pogoda-1580413890.html
Москвичам рассказали о погоде в столице в понедельник
Кратковременные дожди и до 7 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T08:00
2020-10-19T08:00
2020-10-19T08:00
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Кратковременные дожди и до 7 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос" </a>Александр Синенков.Атмосферное давление будет слабо расти и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, общество