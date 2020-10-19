В Москве женщину отстранили от опекунства после избиения дочери
16:18 19.10.2020 (обновлено: 16:20 19.10.2020)
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Женщина, в семье которой сотрудники московского детсада обнаружили у четырехлетней девочки признаки истязания, отстранена от обязанностей опекуна, сообщает прокуратура Москвы.
Ранее СК возбудил дело после того, как сотрудники московского детского сада обнаружили на теле четырехлетней девочки признаки истязания. Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская также сообщила РИА Новости, что взяла на контроль эту ситуацию.
"За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей женщина привлечена к административной ответственности. В настоящее время она отстранена от обязанностей опекуна", - говорится в Instagram прокуратуры Москвы.
По данным следствия, 16 октября сотрудники детского сада в Бутырском районе обнаружили на теле 4-летней девочки множественные ссадины. Ребёнок сообщил, что повреждения ей причинил один из родителей. Сотрудники детсада передали информацию в правоохранительные органы. Девочка была помещена в больницу для проведения обследования.
Отмечается, что прокуроры провели обследование жилищных условий в квартире, где проживала малолетняя, а также встретились с врачами в ДГКБ Св. Владимира ДЗМ, в которой девочка находится в настоящее время.
"Прокуратура Москвы контролирует соблюдение прав и законных интересов ребенка и дальнейшее жизнеустройство девочки. Проверка продолжается, ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, контролируются", - добавляется в сообщении.
Ранее руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила РИА Новости, что прокуроры проверят действия органов опеки и попечительства, а также дадут оценку действиям приемных родителей по исполнению возложенных на них обязанностей. На сайте столичного главка СК РФ также сообщалось о задержании мужчины, подозреваемого в истязании девочки.
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