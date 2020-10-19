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В Алтайском крае прохожий напал на девушек с ножом
Неизвестный мужчина с ножом напал на двух девушек на улице Бийска, одна из пострадавших погибла, вторая успела позвать на помощь, сообщает СУСК РФ по Алтайскому РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T08:51
2020-10-19T08:51
владимир васильев
следственный комитет россии (ск рф)
бийск
алтайский край
происшествия
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<strong>БАРНАУЛ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Неизвестный мужчина с ножом напал на двух девушек на улице <a href="http://ria.ru/location_Bijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Бийска</a>, одна из пострадавших погибла, вторая успела позвать на помощь, сообщает СУСК РФ по <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайскому краю</a>."По предварительным данным следствия, вечером 18 октября 2020 года в районе улиц Васильева и Социалистической в городе Бийске неизвестный молодой человек напал на двух девушек в возрасте 22 лет. Используя в качестве оружия нож, он нанес удар в живот одной из потерпевших, от которого она скончалась на месте происшествия, и два удара в грудь и живот ее подруге. Выжившей девушке удалось позвать на помощь водителя проезжавшего мимо автомобиля. В настоящее время она в тяжелом состоянии находится в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек)."Следователи и следователи-криминалисты <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> совместно с сотрудниками уголовного розыска проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступлений, а также лица, причастного к их совершению. Расследование уголовного дела продолжается", - резюмируют в СУСК.
https://ria.ru/20201013/shkolnitsy-1579558501.html
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бийск
алтайский край
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владимир васильев, следственный комитет россии (ск рф), бийск, алтайский край, происшествия

В Алтайском крае прохожий напал на девушек с ножом

08:51 19.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БАРНАУЛ, 19 окт - РИА Новости. Неизвестный мужчина с ножом напал на двух девушек на улице Бийска, одна из пострадавших погибла, вторая успела позвать на помощь, сообщает СУСК РФ по Алтайскому краю.
"По предварительным данным следствия, вечером 18 октября 2020 года в районе улиц Васильева и Социалистической в городе Бийске неизвестный молодой человек напал на двух девушек в возрасте 22 лет. Используя в качестве оружия нож, он нанес удар в живот одной из потерпевших, от которого она скончалась на месте происшествия, и два удара в грудь и живот ее подруге. Выжившей девушке удалось позвать на помощь водителя проезжавшего мимо автомобиля. В настоящее время она в тяжелом состоянии находится в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек).
"Следователи и следователи-криминалисты СК совместно с сотрудниками уголовного розыска проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступлений, а также лица, причастного к их совершению. Расследование уголовного дела продолжается", - резюмируют в СУСК.
 
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Владимир ВасильевСледственный комитет России (СК РФ)БийскАлтайский крайПроисшествия
 
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