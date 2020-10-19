https://ria.ru/20201019/napadenie-1580416162.html

В Алтайском крае прохожий напал на девушек с ножом

Неизвестный мужчина с ножом напал на двух девушек на улице Бийска, одна из пострадавших погибла, вторая успела позвать на помощь, сообщает СУСК РФ по Алтайскому РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T08:51

2020-10-19T08:51

2020-10-19T08:51

владимир васильев

следственный комитет россии (ск рф)

бийск

алтайский край

происшествия

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<strong>БАРНАУЛ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Неизвестный мужчина с ножом напал на двух девушек на улице <a href="http://ria.ru/location_Bijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Бийска</a>, одна из пострадавших погибла, вторая успела позвать на помощь, сообщает СУСК РФ по <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайскому краю</a>."По предварительным данным следствия, вечером 18 октября 2020 года в районе улиц Васильева и Социалистической в городе Бийске неизвестный молодой человек напал на двух девушек в возрасте 22 лет. Используя в качестве оружия нож, он нанес удар в живот одной из потерпевших, от которого она скончалась на месте происшествия, и два удара в грудь и живот ее подруге. Выжившей девушке удалось позвать на помощь водителя проезжавшего мимо автомобиля. В настоящее время она в тяжелом состоянии находится в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек)."Следователи и следователи-криминалисты <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> совместно с сотрудниками уголовного розыска проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступлений, а также лица, причастного к их совершению. Расследование уголовного дела продолжается", - резюмируют в СУСК.

https://ria.ru/20201013/shkolnitsy-1579558501.html

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бийск

алтайский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир васильев, следственный комитет россии (ск рф), бийск, алтайский край, происшествия