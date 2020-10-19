https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580566148.html
В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом
Еще 49 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, общее число умерших в столице достигло 6058, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T23:20
2020-10-19T23:20
2020-10-20T00:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Еще 49 пациентов с коронавирусом скончались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, общее число умерших в столице достигло 6058, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончались 49 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.Днем ранее сообщалось о 51-м умершем. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество