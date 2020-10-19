https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580495160.html
Воробьев назвал число незанятых коек для пациентов с коронавирусом
На сегодняшний день в Московской области развёрнуто 11 тысяч инфекционных коек для пациентов с коронавирусом, 8 тысяч из них уже заняты, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T15:14
2020-10-19T15:14
2020-10-19T15:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571363228_0:0:819:461_1400x0_80_0_0_b2e3e8237c9c00f748d915298b623b9b.jpg
<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.</strong> На сегодняшний день в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> развёрнуто 11 тысяч инфекционных коек для пациентов с коронавирусом, 8 тысяч из них уже заняты, сообщил губернатор Подмосковья <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a>."На утро понедельника у нас 11 тысяч коек, 8 (тысяч) из них уже заняты", - сказал Воробьев в видеообращении в <a href="https://www.instagram.com/p/CGhgfb4nx_V/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.При этом глава Подмосковья отметил, что в регионе ведётся активная работа по развертыванию дополнительного коечного фонда для пациентов с COVID-19.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571363228_102:0:717:461_1400x0_80_0_0_21377b183baf42c1ab53eafed9381131.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)