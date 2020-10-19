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Воробьев назвал число незанятых коек для пациентов с коронавирусом
На сегодняшний день в Московской области развёрнуто 11 тысяч инфекционных коек для пациентов с коронавирусом, 8 тысяч из них уже заняты, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T15:14
2020-10-19T15:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.</strong> На сегодняшний день в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> развёрнуто 11 тысяч инфекционных коек для пациентов с коронавирусом, 8 тысяч из них уже заняты, сообщил губернатор Подмосковья <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a>."На утро понедельника у нас 11 тысяч коек, 8 (тысяч) из них уже заняты", - сказал Воробьев в видеообращении в <a href="https://www.instagram.com/p/CGhgfb4nx_V/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.При этом глава Подмосковья отметил, что в регионе ведётся активная работа по развертыванию дополнительного коечного фонда для пациентов с COVID-19.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
московская область (подмосковье)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Воробьев назвал число незанятых коек для пациентов с коронавирусом

15:14 19.10.2020 (обновлено: 15:20 19.10.2020)
 
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиИнфекционный госпиталь в парке "Патриот" Одинцовского района
Инфекционный госпиталь в парке Патриот Одинцовского района - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. На сегодняшний день в Московской области развёрнуто 11 тысяч инфекционных коек для пациентов с коронавирусом, 8 тысяч из них уже заняты, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"На утро понедельника у нас 11 тысяч коек, 8 (тысяч) из них уже заняты", - сказал Воробьев в видеообращении в Instagram.
При этом глава Подмосковья отметил, что в регионе ведётся активная работа по развертыванию дополнительного коечного фонда для пациентов с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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