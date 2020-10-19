https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580495160.html

Воробьев назвал число незанятых коек для пациентов с коронавирусом

На сегодняшний день в Московской области развёрнуто 11 тысяч инфекционных коек для пациентов с коронавирусом, 8 тысяч из них уже заняты, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T15:14

2020-10-19T15:14

2020-10-19T15:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.</strong> На сегодняшний день в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> развёрнуто 11 тысяч инфекционных коек для пациентов с коронавирусом, 8 тысяч из них уже заняты, сообщил губернатор Подмосковья <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a>."На утро понедельника у нас 11 тысяч коек, 8 (тысяч) из них уже заняты", - сказал Воробьев в видеообращении в <a href="https://www.instagram.com/p/CGhgfb4nx_V/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.При этом глава Подмосковья отметил, что в регионе ведётся активная работа по развертыванию дополнительного коечного фонда для пациентов с COVID-19.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)