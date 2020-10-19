https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580470278.html

В Подмосковье усилят карантинные меры

Власти Подмосковья приняли решение усилить ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, заявил губернатор Андрей Воробьев на заседании областного... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T13:14

2020-10-19T13:14

2020-10-19T13:14

распространение нового коронавируса

светлана стригункова

коронавирус covid-19

андрей разин

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> приняли решение усилить ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, заявил губернатор <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> на заседании областного правительства.Губернатор отметил, что эти меры предпримут в преддверии каникул, на которые с 26 октября уходит большая часть школ.Кроме того, Воробьев поручил подготовить рекомендации по ограничению проведения свадеб и юбилеев."Я прошу юридическую службу посмотреть и еще раз прописать рекомендацию, и сам об этом буду говорить — мы видим, что те, кто отмечают юбилеи, свадьбы, очень часто все это заканчивается нехорошо. Посмотрите, пожалуйста, в какой форме мы можем позаботиться, донести до наших жителей, что все эти увеселительные или торжественные юбилеи нужно рекомендовать избегать", — сказал он.По словам губернатора, ситуация с заболеваемостью в Подмосковье остается сложной. "Мы еще раз констатируем очень серьезную нагрузку на систему здравоохранения", — отметил он.Как сообщила глава областного Минздрава <a href="http://ria.ru/person_svetlana-strigunkova-/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Стригункова</a>, в Помосковье развернули 10,8 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. Всего, по словам Воробьева, планируется создать фонд в 15 тысяч коек с перспективой увеличения еще на три тысячи.Основной проблемой власти Подмосковья называют нехватку врачей. Воробьев попросил глав городов привлекать специалистов из других регионов.Ограничения для баров и ресторановС 17 октября в Московской области ограничили проведение развлекательных мероприятий — дискотек, шоу-программ и банкетов. Теперь их нельзя проводить по ночам: с полуночи до восьми утра. При этом запрет не подразумевает закрытия кафе, баров, ресторанов и других подобных заведений. "В первую очередь мы говорим о том, что в период с 12 часов ночи до 8 часов утра запрещаются какие-либо развлекательные мероприятия во всех зданиях, строениях, сооружениях, в том числе в предприятиях общественного питания: в кафе, барах и ресторанах. Это говорит о том, что эти предприятия могут продолжать работать, но с 0:00 там запрещены любые увеселительные мероприятия: дискотеки, шоу-программы, какие-то другие мероприятия, которые способствуют появлению массового скопления людей", — пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.По его словам, рестораны и кафе смогут продолжить работу в обычном режиме — никаких дополнительных ограничений не вводится. Однако ночные клубы должны закрыться. Кроме этого, добавил Разин, работу в штатном режиме продолжат бани, химчистки, салоны красоты, ателье, но они должны оказывать услуги при строгом соблюдении эпидемиологических требований.Ситуация в областиЗа минувшие сутки, в Подмосковье выявили 466 случаев COVID-19, умерли восемь человек, 240 выписали из больниц. Всего с начала эпидемии число инфицированных в области достигло 80,9 тысячи, умерли за все время 1478 человек, выздоровели 60,4 тысячи.При этом число госпитализаций на прошлой неделе достигло 750 человек — это практически повторение майского максимума, сообщила Стригункова.С конца прошлой недели на подмосковных автовокзалах и железнодорожных станциях начали проверять у пассажиров температуру. Тех, у кого она повышенная, в транспорт не пускают. По данным на сегодняшнее утро, повышенную температуру выявили у 143 человек. Больше всего таких пассажиров оказалось в <a href="http://ria.ru/location_Noginsk/" target="_blank" data-auto="true">Ногинске</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mytishhi/" target="_blank" data-auto="true">Мытищах</a>, <a href="http://ria.ru/location_Klin/" target="_blank" data-auto="true">Клину</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Domodedovo_aehroport/" target="_blank" data-auto="true">Домодедово</a>, <a href="http://ria.ru/location_Ljubercy/" target="_blank" data-auto="true">Люберцах</a> и <a href="http://ria.ru/location_Istra/" target="_blank" data-auto="true">Истре</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://rsport.ria.ru/20201019/koronavirus-1580448420.html

https://realty.ria.ru/20201017/gospital-dlya-patsientov-s-covid-v-podmoskove-1580241976.html

https://realty.ria.ru/20201019/dachi-1580464675.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана стригункова , коронавирус covid-19, андрей разин, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество