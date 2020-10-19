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Председатель молдавского парламента заразилась коронавирусом

Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный проходит на дому лечение от коронавируса, об этом сообщила в понедельник пресс-служба законодательного органа. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T09:33

2020-10-19T09:33

2020-10-19T09:33

распространение нового коронавируса

зинаида гречаный

парламент молдавии

молдавия

в мире

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<strong>КИШИНЕВ, 19 окт – РИА Новости.</strong> Председатель парламента <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a> <a href="http://ria.ru/person_Zinaida_Grechanaja/" target="_blank" data-auto="true">Зинаида Гречаный</a> проходит на дому лечение от коронавируса, об этом сообщила в понедельник пресс-служба законодательного органа.Гречаный проходит лечение на дому, за ее состоянием наблюдает семейный врач.Глава парламента ранее выпустила указ, согласно которому депутаты обязаны соблюдать режим самоизоляции до тех пор, пока не получат отрицательный результат теста на наличие коронавируса.Ранее власти Молдавии сообщили о 67 050 зарегистрированных случаях коронавируса, 1584 из которых стали летальными.В Молдавии с 1 октября ситуация по коронавирусу регулируется в каждой административно-территориальной единице отдельно. При этом продолжают действовать общие правила - жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и чаще дезинфицировать руки.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зинаида гречаный, парламент молдавии, молдавия, в мире