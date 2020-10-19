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Распространение нового коронавируса
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Председатель молдавского парламента заразилась коронавирусом
Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный проходит на дому лечение от коронавируса, об этом сообщила в понедельник пресс-служба законодательного органа. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T09:33
2020-10-19T09:33
распространение нового коронавируса
зинаида гречаный
парламент молдавии
молдавия
в мире
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<strong>КИШИНЕВ, 19 окт – РИА Новости.</strong> Председатель парламента <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a> <a href="http://ria.ru/person_Zinaida_Grechanaja/" target="_blank" data-auto="true">Зинаида Гречаный</a> проходит на дому лечение от коронавируса, об этом сообщила в понедельник пресс-служба законодательного органа.Гречаный проходит лечение на дому, за ее состоянием наблюдает семейный врач.Глава парламента ранее выпустила указ, согласно которому депутаты обязаны соблюдать режим самоизоляции до тех пор, пока не получат отрицательный результат теста на наличие коронавируса.Ранее власти Молдавии сообщили о 67 050 зарегистрированных случаях коронавируса, 1584 из которых стали летальными.В Молдавии с 1 октября ситуация по коронавирусу регулируется в каждой административно-территориальной единице отдельно. При этом продолжают действовать общие правила - жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и чаще дезинфицировать руки.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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зинаида гречаный, парламент молдавии, молдавия, в мире

Председатель молдавского парламента заразилась коронавирусом

09:33 19.10.2020
 
© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПредседатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный выступает в парламенте Молдавии в Кишиневе
Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный выступает в парламенте Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 19 окт – РИА Новости. Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный проходит на дому лечение от коронавируса, об этом сообщила в понедельник пресс-служба законодательного органа.
"У председателя парламента Молдавии Зинаиды Гречаный подтвержден коронавирус нового типа. Сегодня она сообщила секретариату парламента о том, что получила подтверждение своего заражения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.
Гречаный проходит лечение на дому, за ее состоянием наблюдает семейный врач.
Глава парламента ранее выпустила указ, согласно которому депутаты обязаны соблюдать режим самоизоляции до тех пор, пока не получат отрицательный результат теста на наличие коронавируса.
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Ранее власти Молдавии сообщили о 67 050 зарегистрированных случаях коронавируса, 1584 из которых стали летальными.
В Молдавии с 1 октября ситуация по коронавирусу регулируется в каждой административно-территориальной единице отдельно. При этом продолжают действовать общие правила - жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и чаще дезинфицировать руки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаЗинаида ГречаныйПарламент МолдавииМолдавияВ мире
 
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