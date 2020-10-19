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В Москве еще 1767 пациентов выздоровели от коронавируса
Еще 1767 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего врачи вылечили более 275 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T09:07
2020-10-19T09:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Еще 1767 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего врачи вылечили более 275 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов. Также мэр рекомендовал работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

В Москве еще 1767 пациентов выздоровели от коронавируса

09:07 19.10.2020 (обновлено: 09:22 19.10.2020)
 
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПалаты медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Палаты медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Еще 1767 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего врачи вылечили более 275 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1767 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 275648", - сообщила Ракова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов. Также мэр рекомендовал работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
 
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