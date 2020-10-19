https://ria.ru/20201019/kiberataki-1580556234.html

Британия обвинила Россию в попытках саботировать Олимпийские игры

МИД Британии обвинил Россию во враждебной киберактивности в отношении официальных лиц и организаций, готовивших Олимпийские игры в Токио. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T21:14

2020-10-19T21:14

2020-10-19T21:27

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<strong>ЛОНДОН, 19 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов.</strong> МИД Британии обвинил Россию во враждебной киберактивности в отношении официальных лиц и организаций, готовивших Олимпийские игры в <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a>."Российская военная разведка - <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_razvedyvatelnoe_upravlenie_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГРУ</a> - проводила этим летом киберразведку против официальных лиц и организаций на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио 2020 года еще до того, как игры были перенесены. Среди целей были организаторы игр, логистические службы и спонсоры. Атаки на летние игры 2020 года стали последними в кампании российской вредоносной киберактивности против Олимпийских и Паралимпийских игр", - говорится в заявлении МИД.Министерство утверждает, что российская военная разведка была причастна к кибератакам во время зимней Олимпиады и Паралимпиады в 2018 году в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Корее</a>."Британия сегодня впервые подтверждает масштабы действий ГРУ на зимней Олимпиаде и Паралимпиаде 2018 года в Республике Корея. Киберподразделение ГРУ пыталось замаскироваться под северокорейских и китайских хакеров во время церемонии открытия зимних игр 2018 года. Действия его были направлены против вещателей, горнолыжного курорта, официальных лиц и спонсоров игр. ГРУ использовало против IT-систем зимних игр вредоносное программное обеспечение для удаления данных, а также атаковало устройства по всей Республике Корея, используя фильтр VPN (VPNFilter)", - говорится в заявлении.МИД отмечает, что Национальный центр по кибербезопасности Британии расценивает инцидент в Корее как "попытку саботажа проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр".Тогда, как отметили в ведомстве, администраторам компьютерных систем удалось изолировать вредоносное программное обеспечение и заменить зараженные компьютеры, что предотвратило ущерб.МИД приводит список прочих кибератак, которые, как считает Британия, совершило ГРУ. В списке, не считая инцидента с Олимпиадой в Корее, восемь случаев."Национальный центр кибербезопасности с высокой уверенностью считает, что все эти атаки были практически вероятно - с вероятностью более 95% - произведены подразделением "Главный центр специальных технологий", - говорится в заявлении.Также в заявлении приводится перечень названий, которые использовало названное британской стороной "подразделение": Sandworm, BlackEnergy Group, Telebots, VoodooBear, Iron Viking, Quedagh, Electrum, Industroyer, G0034.Это не первое обвинение в адрес России, летом британские власти обвинили <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> в попытке украсть данные по вакцине от коронавируса. Национальный центр кибербезопасности <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> сообщил, что работает с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канадой</a> над выявлением хакерских атак, затрагивающих фармацевтические компании и ученых, в нескольких странах. По мнению центра, связанные с РФ хакеры пытались похитить в трех странах данные о разработке вакцины от COVID-19.Россия не принимает обвинения со стороны <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a> в хакерских атаках, российские ведомства сами постоянно сталкиваются с ними, заявил тогда пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Песков ранее также отверг обвинения, заявив, что Россия не имеет к этой ситуации никакого отношения.

https://ria.ru/20200825/kiberprostranstvo-1576267864.html

https://ria.ru/20201013/kiberataka-1579632193.html

https://ria.ru/20201019/uscherb-1580554745.html

Sergej Klassen Они сами уже не могут остановить эту шизофрению. понесло по дурке. 23

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, главное разведывательное управление рф, великобритания, южная корея, япония, в мире