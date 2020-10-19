Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201019/kiberataki-1580556234.html
Британия обвинила Россию в попытках саботировать Олимпийские игры
МИД Британии обвинил Россию во враждебной киберактивности в отношении официальных лиц и организаций, готовивших Олимпийские игры в Токио. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T21:14
2020-10-19T21:27
россия
главное разведывательное управление рф
великобритания
южная корея
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152820/44/1528204472_0:205:2914:1844_1400x0_80_0_0_b788da78237c276c83df9d8510a1849a.jpg
<strong>ЛОНДОН, 19 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов.</strong> МИД Британии обвинил Россию во враждебной киберактивности в отношении официальных лиц и организаций, готовивших Олимпийские игры в <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a>."Российская военная разведка - <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_razvedyvatelnoe_upravlenie_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГРУ</a> - проводила этим летом киберразведку против официальных лиц и организаций на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио 2020 года еще до того, как игры были перенесены. Среди целей были организаторы игр, логистические службы и спонсоры. Атаки на летние игры 2020 года стали последними в кампании российской вредоносной киберактивности против Олимпийских и Паралимпийских игр", - говорится в заявлении МИД.Министерство утверждает, что российская военная разведка была причастна к кибератакам во время зимней Олимпиады и Паралимпиады в 2018 году в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Корее</a>."Британия сегодня впервые подтверждает масштабы действий ГРУ на зимней Олимпиаде и Паралимпиаде 2018 года в Республике Корея. Киберподразделение ГРУ пыталось замаскироваться под северокорейских и китайских хакеров во время церемонии открытия зимних игр 2018 года. Действия его были направлены против вещателей, горнолыжного курорта, официальных лиц и спонсоров игр. ГРУ использовало против IT-систем зимних игр вредоносное программное обеспечение для удаления данных, а также атаковало устройства по всей Республике Корея, используя фильтр VPN (VPNFilter)", - говорится в заявлении.МИД отмечает, что Национальный центр по кибербезопасности Британии расценивает инцидент в Корее как "попытку саботажа проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр".Тогда, как отметили в ведомстве, администраторам компьютерных систем удалось изолировать вредоносное программное обеспечение и заменить зараженные компьютеры, что предотвратило ущерб.МИД приводит список прочих кибератак, которые, как считает Британия, совершило ГРУ. В списке, не считая инцидента с Олимпиадой в Корее, восемь случаев."Национальный центр кибербезопасности с высокой уверенностью считает, что все эти атаки были практически вероятно - с вероятностью более 95% - произведены подразделением "Главный центр специальных технологий", - говорится в заявлении.Также в заявлении приводится перечень названий, которые использовало названное британской стороной "подразделение": Sandworm, BlackEnergy Group, Telebots, VoodooBear, Iron Viking, Quedagh, Electrum, Industroyer, G0034.Это не первое обвинение в адрес России, летом британские власти обвинили <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> в попытке украсть данные по вакцине от коронавируса. Национальный центр кибербезопасности <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> сообщил, что работает с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канадой</a> над выявлением хакерских атак, затрагивающих фармацевтические компании и ученых, в нескольких странах. По мнению центра, связанные с РФ хакеры пытались похитить в трех странах данные о разработке вакцины от COVID-19.Россия не принимает обвинения со стороны <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a> в хакерских атаках, российские ведомства сами постоянно сталкиваются с ними, заявил тогда пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Песков ранее также отверг обвинения, заявив, что Россия не имеет к этой ситуации никакого отношения.
https://ria.ru/20200825/kiberprostranstvo-1576267864.html
https://ria.ru/20201013/kiberataka-1579632193.html
https://ria.ru/20201019/uscherb-1580554745.html
Они сами уже не могут остановить эту шизофрению. понесло по дурке.
23
8
россия
великобритания
южная корея
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152820/44/1528204472_92:0:2823:2048_1400x0_80_0_0_a67019922076d8bad6affce0a71290b3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, главное разведывательное управление рф, великобритания, южная корея, япония, в мире

Британия обвинила Россию в попытках саботировать Олимпийские игры

21:14 19.10.2020 (обновлено: 21:27 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 19 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. МИД Британии обвинил Россию во враждебной киберактивности в отношении официальных лиц и организаций, готовивших Олимпийские игры в Токио.
"Российская военная разведка - ГРУ - проводила этим летом киберразведку против официальных лиц и организаций на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио 2020 года еще до того, как игры были перенесены. Среди целей были организаторы игр, логистические службы и спонсоры. Атаки на летние игры 2020 года стали последними в кампании российской вредоносной киберактивности против Олимпийских и Паралимпийских игр", - говорится в заявлении МИД.
Программирование - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 07:49
Совбез: США совершают до 75% всех кибератак
Министерство утверждает, что российская военная разведка была причастна к кибератакам во время зимней Олимпиады и Паралимпиады в 2018 году в Южной Корее.
"Британия сегодня впервые подтверждает масштабы действий ГРУ на зимней Олимпиаде и Паралимпиаде 2018 года в Республике Корея. Киберподразделение ГРУ пыталось замаскироваться под северокорейских и китайских хакеров во время церемонии открытия зимних игр 2018 года. Действия его были направлены против вещателей, горнолыжного курорта, официальных лиц и спонсоров игр. ГРУ использовало против IT-систем зимних игр вредоносное программное обеспечение для удаления данных, а также атаковало устройства по всей Республике Корея, используя фильтр VPN (VPNFilter)", - говорится в заявлении.
МИД отмечает, что Национальный центр по кибербезопасности Британии расценивает инцидент в Корее как "попытку саботажа проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр".
Тогда, как отметили в ведомстве, администраторам компьютерных систем удалось изолировать вредоносное программное обеспечение и заменить зараженные компьютеры, что предотвратило ущерб.
Здание парламента Норвегии в Осло. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 18:11
Норвегия обвинила Россию в кибератаках на парламент
МИД приводит список прочих кибератак, которые, как считает Британия, совершило ГРУ. В списке, не считая инцидента с Олимпиадой в Корее, восемь случаев.
"Национальный центр кибербезопасности с высокой уверенностью считает, что все эти атаки были практически вероятно - с вероятностью более 95% - произведены подразделением "Главный центр специальных технологий", - говорится в заявлении.
Также в заявлении приводится перечень названий, которые использовало названное британской стороной "подразделение": Sandworm, BlackEnergy Group, Telebots, VoodooBear, Iron Viking, Quedagh, Electrum, Industroyer, G0034.
Это не первое обвинение в адрес России, летом британские власти обвинили Москву в попытке украсть данные по вакцине от коронавируса. Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщил, что работает с США и Канадой над выявлением хакерских атак, затрагивающих фармацевтические компании и ученых, в нескольких странах. По мнению центра, связанные с РФ хакеры пытались похитить в трех странах данные о разработке вакцины от COVID-19.
Россия не принимает обвинения со стороны Лондона в хакерских атаках, российские ведомства сами постоянно сталкиваются с ними, заявил тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков ранее также отверг обвинения, заявив, что Россия не имеет к этой ситуации никакого отношения.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
Вчера, 20:52
В США заявили об убытках в один миллиард долларов из-за вируса NotPetya
 
Обсудить8
РоссияГлавное разведывательное управление РФВеликобританияЮжная КореяЯпонияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15На Камчатке разрабатывают меры по поддержке морских млекопитающих
01:06Глава Росприроднадзора призвала вынести уроки из аварии в Норильске
00:47Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
00:41Помпео прокомментировал обвинения в хакерстве в адрес шести россиян
00:35В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках
00:29Небензя рассказал о проблемах режима прекращения огня в Карабахе
00:17Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах
00:14Эксперты оценили вероятность заразиться коронавирусом в самолете
00:12Опрос показал, в каком городе россияне быстрее всего добираются до работы
00:08В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба
00:01Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
23:58"Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском
23:54СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии
23:41Трамп согласился сдать тест на COVID-19 перед дебатами с Байденом
23:20Армения заявила, что Карабах сбил пять азербайджанских беспилотников
23:20В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом
23:14Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд
23:11Сенатор назвал обвинения России в кибератаках "малобюджетным сериалом"
23:05Болтон рассказал об отношении Трампа к Макрону
22:54Голые украинки устроили дебош в поезде
Лента новостейМолния