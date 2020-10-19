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Шоубиз
https://ria.ru/20201019/kharlamov-1580523560.html
Харламов резко ответил на совет Бузовой о жизни после развода
Певица и телеведущая Ольга Бузова дала Гарику Харламову советы о том, как стать успешным после развода. Юморист резко отреагировал на предложение поучаствовать... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T17:25
2020-10-19T17:26
шоубиз
валерий харламов
ольга бузова
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<strong>МОСКВА, 19 октября — РИА Новости</strong>. Певица и телеведущая <a href="https://ria.ru/person_Olga_Buzova" target="_blank">Ольга Бузова</a> дала <a href="https://ria.ru/person_Garik_KHarlamov" target="_blank">Гарику Харламову</a> советы о том, как стать успешным после развода. Юморист резко отреагировал на предложение поучаствовать в "Ледниковом периоде".Бузова стала гостем нового выпуска Comedy Club. Она посоветовала Харламову начинать писать песни и исполнять их. Следующим этапом звезда назвала участие в телешоу, после которых можно прославиться."„Ледниковый период“, фигурное катание. Сейчас Авербух увидит и возьмет тебя", — сказала Ольга Бузова."Авербух возьмет меня? Я что — папина дочка? Не пойду ни за что!" — ответил резидент Comedy Club.Ранее бывший фигурист Илья Авербух, который выступает в качестве тренера в "Ледниковом периоде", признал, что состоит в отношениях со звездой сериала "Папины дочки" Лизой Арзамасовой. Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе в июне. У пары есть общая дочь, которую они намерены воспитывать вместе.
https://ria.ru/20200924/arzamasova-1577695696.html
https://ria.ru/20200625/1573489035.html
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валерий харламов, ольга бузова

Харламов резко ответил на совет Бузовой о жизни после развода

17:25 19.10.2020 (обновлено: 17:26 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Гарик Харламов
Актер Гарик Харламов - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 октября — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова дала Гарику Харламову советы о том, как стать успешным после развода. Юморист резко отреагировал на предложение поучаствовать в "Ледниковом периоде".
Бузова стала гостем нового выпуска Comedy Club. Она посоветовала Харламову начинать писать песни и исполнять их. Следующим этапом звезда назвала участие в телешоу, после которых можно прославиться.
Актриса Елизавета Арзамасова - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 11:15Культура
Арзамасова и Авербух в эфире телешоу впервые рассказали о своем романе
"„Ледниковый период“, фигурное катание. Сейчас Авербух увидит и возьмет тебя", — сказала Ольга Бузова.
"Авербух возьмет меня? Я что — папина дочка? Не пойду ни за что!" — ответил резидент Comedy Club.
Ранее бывший фигурист Илья Авербух, который выступает в качестве тренера в "Ледниковом периоде", признал, что состоит в отношениях со звездой сериала "Папины дочки" Лизой Арзамасовой.
Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе в июне. У пары есть общая дочь, которую они намерены воспитывать вместе.
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) - РИА Новости, 1920, 25.06.2020
25 июня, 22:00Культура
Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым
 
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ШоубизВалерий ХарламовОльга Бузова
 
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