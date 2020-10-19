https://ria.ru/20201019/kharlamov-1580523560.html

Харламов резко ответил на совет Бузовой о жизни после развода

Певица и телеведущая Ольга Бузова дала Гарику Харламову советы о том, как стать успешным после развода. Юморист резко отреагировал на предложение поучаствовать... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T17:25

2020-10-19T17:25

2020-10-19T17:26

шоубиз

валерий харламов

ольга бузова

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<strong>МОСКВА, 19 октября — РИА Новости</strong>. Певица и телеведущая <a href="https://ria.ru/person_Olga_Buzova" target="_blank">Ольга Бузова</a> дала <a href="https://ria.ru/person_Garik_KHarlamov" target="_blank">Гарику Харламову</a> советы о том, как стать успешным после развода. Юморист резко отреагировал на предложение поучаствовать в "Ледниковом периоде".Бузова стала гостем нового выпуска Comedy Club. Она посоветовала Харламову начинать писать песни и исполнять их. Следующим этапом звезда назвала участие в телешоу, после которых можно прославиться."„Ледниковый период“, фигурное катание. Сейчас Авербух увидит и возьмет тебя", — сказала Ольга Бузова."Авербух возьмет меня? Я что — папина дочка? Не пойду ни за что!" — ответил резидент Comedy Club.Ранее бывший фигурист Илья Авербух, который выступает в качестве тренера в "Ледниковом периоде", признал, что состоит в отношениях со звездой сериала "Папины дочки" Лизой Арзамасовой. Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе в июне. У пары есть общая дочь, которую они намерены воспитывать вместе.

https://ria.ru/20200924/arzamasova-1577695696.html

https://ria.ru/20200625/1573489035.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий харламов, ольга бузова