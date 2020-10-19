В Москве задержали подозреваемого в истязании четырехлетней девочки
14:46 19.10.2020 (обновлено: 16:12 19.10.2020)
Ранее СК возбудил дело после того, как сотрудники московского детсада обнаружили на теле четырехлетней девочки признаки истязания - с ее слов, это дело рук одного из родителей. Сотрудники детсада передали информацию в правоохранительные органы. Сейчас ребенок в больнице.
"Следствием установлено, что девочка находилась в семье под опекой. В настоящее время мужчина, в семье которого находился ребёнок, задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.
Добавляется, что сегодня сотрудники СК навестят девочку и пообщаются с ней. Кроме того, следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц органов опеки и попечительства по статье о халатности.
Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела об издевательствах над четырехлетней девочкой в Москве, сообщается на сайте СК РФ.
"Председатель СК России поручил руководителям региональных следственных управлений детально разобраться во всех обстоятельствах и доложить о ходе процессуальных проверок и расследовании уголовных дел по вышеуказанным происшествиям", - говорится в сообщении, в котором перечисляется ряд происшествий в субъектах РФ, среди них – ситуация с четырехлетней девочкой.