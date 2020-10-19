https://ria.ru/20201019/istyazanie-1580489719.html

В Москве задержали подозреваемого в истязании четырехлетней девочки

Задержан мужчина, подозреваемый в истязании четырехлетней девочки в Москве, сообщается на сайте столичного главка СК РФ. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T14:46

2020-10-19T14:46

2020-10-19T16:12

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Задержан мужчина, подозреваемый в истязании четырехлетней девочки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщается на <a href="https://moscow.sledcom.ru/" target="_blank">сайте</a> столичного главка СК РФ.Ранее СК возбудил дело после того, как сотрудники московского детсада обнаружили на теле четырехлетней девочки признаки истязания - с ее слов, это дело рук одного из родителей. Сотрудники детсада передали информацию в правоохранительные органы. Сейчас ребенок в больнице.Добавляется, что сегодня сотрудники СК навестят девочку и пообщаются с ней. Кроме того, следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц органов опеки и попечительства по статье о халатности.Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела об издевательствах над четырехлетней девочкой в Москве, сообщается на <a href="https://sledcom.ru/" target="_blank">сайте </a>СК РФ.

https://ria.ru/20201019/zaderzhanie-1580463353.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия