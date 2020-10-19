Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201019/istoriya-1580416021.html
Бирюков: старинные тротуарные решетки вернули на историческое место
Старинные тротуарные решетки со световыми призмами, которые были найдены в ходе благоустройства в Ананьевском переулке в центре Москвы, отреставрировали и... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T08:48
2020-10-19T08:48
петр бирюков
музей москвы
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155706/50/1557065045_178:0:1600:800_1400x0_80_0_0_85c220c2d2f3605419642f7855515ef0.jpg
<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Старинные тротуарные решетки со световыми призмами, которые были найдены в ходе благоустройства в Ананьевском переулке в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, отреставрировали и вернули на историческое место, они станут еще одной достопримечательностью в районе Сретенки, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>.По его словам, находки передали реставраторам, на возвращение артефактам первоначального вида потребовалось около полутора месяцев.Бирюков подчеркнул, что решетки с иллюминаторами не будут играть прежней роли источника дневного света, но станут еще одной достопримечательностью в районе Сретенки.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что более 10 аналогичных окон-решеток были обнаружены в 2015 году во время благоустройства Мясницкой улицы. После реставрации две из них разместили на специальном подиуме на прежнем месте, а остальные передали в <a href="http://ria.ru/organization_Muzejj_Moskvy/" target="_blank" data-auto="true">Музей Москвы</a>. Позднее аналогичные артефакты находили и в других районах города.
https://ria.ru/20201013/ierusalim-1579576276.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155706/50/1557065045_441:0:1508:800_1400x0_80_0_0_e99dfa20960f0ae80461d66c35d34d90.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр бирюков, музей москвы, москва, общество

Бирюков: старинные тротуарные решетки вернули на историческое место

08:48 19.10.2020
 
© официальный портал Мэра и Правительства МосквыАрхеологические раскопки вблизи улицы Сретенки в Москве
Археологические раскопки вблизи улицы Сретенки в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Старинные тротуарные решетки со световыми призмами, которые были найдены в ходе благоустройства в Ананьевском переулке в центре Москвы, отреставрировали и вернули на историческое место, они станут еще одной достопримечательностью в районе Сретенки, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Две уникальные чугунные тротуарные решетки со вставками из световых призм были обнаружены под слоем асфальта во время устройства тротуаров. Одна из решеток оказалась практически целой, но сильно проржавела, а от световых призм сохранились только остатки. Другая пострадала больше - иллюминаторы и часть самой решетки были утрачены", - отметил Бирюков.
По его словам, находки передали реставраторам, на возвращение артефактам первоначального вида потребовалось около полутора месяцев.
"Вначале решетки очистили от грязи, ржавчины и состава, которым были закреплены иллюминаторы, затем были устранены трещины и установлены имитации световых призм из триплексного стекла. Для возвращения решеток на историческое место в тротуаре подготовили бетонное основание, выполнили гидроизоляцию. Основание заглубили, чтобы специальный металлический каркас и размещенные на нем чугунные решетки находились на уровне тротуарного покрытия", - рассказал заместитель мэра.
Древняя гиря, обнаруженная в ходе археологических раскопок у Стены Плача в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 14:02РИА Наука
У Стены Плача в Иерусалиме при раскопках нашли необычный предмет
Бирюков подчеркнул, что решетки с иллюминаторами не будут играть прежней роли источника дневного света, но станут еще одной достопримечательностью в районе Сретенки.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что более 10 аналогичных окон-решеток были обнаружены в 2015 году во время благоустройства Мясницкой улицы. После реставрации две из них разместили на специальном подиуме на прежнем месте, а остальные передали в Музей Москвы. Позднее аналогичные артефакты находили и в других районах города.
 
Обсудить0
Петр БирюковМузей МосквыМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:35Власти оценили данные о принудительной стерилизации в пансионате на Урале
09:33Председатель молдавского парламента заразилась коронавирусом
09:26СМИ: РФПИ подписал соглашение о распространении "Спутник V" в Индии
09:22В России провели более 54,3 миллиона тестов на COVID-19
09:20В Москве начнутся проверки соблюдения режима дистанционной работы
09:19Суд вынес приговор экс-мэру Норильска после аварии на ТЭЦ
09:18В Армении заявили о танковой атаке Азербайджана в Карабахе в воскресенье
09:17В КБР четыре человека погибли от отравления угарным газом
09:16Собянин заявил, что ситуацию с коронавирусом удается взять под контроль
09:14Названы сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в Москве
09:10Собянин оценил возможность введения комендантского часа в Москве
09:07В Москве еще 1767 пациентов выздоровели от коронавируса
09:05На Урале проверят данные о принудительной стерилизации в пансионате
09:04Умер писатель Владимир Шпаков
09:01Арестован врач, выдававший справки нижегородскому стрелку
09:00Российская разработка решит одну из главных проблем больных диабетом
08:59Все школы Забайкалья переводят на удаленку
08:58В Индии число случаев коронавируса превысило 7,5 миллиона
08:56Эксперт "Сколково" рассказал, как вырастить из стартапа мирового лидера
08:52Омский губернатор передал часть автопарка правительства региона медикам
Лента новостейМолния