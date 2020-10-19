Бирюков: старинные тротуарные решетки вернули на историческое место
© официальный портал Мэра и Правительства МосквыАрхеологические раскопки вблизи улицы Сретенки в Москве
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Старинные тротуарные решетки со световыми призмами, которые были найдены в ходе благоустройства в Ананьевском переулке в центре Москвы, отреставрировали и вернули на историческое место, они станут еще одной достопримечательностью в районе Сретенки, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Две уникальные чугунные тротуарные решетки со вставками из световых призм были обнаружены под слоем асфальта во время устройства тротуаров. Одна из решеток оказалась практически целой, но сильно проржавела, а от световых призм сохранились только остатки. Другая пострадала больше - иллюминаторы и часть самой решетки были утрачены", - отметил Бирюков.
По его словам, находки передали реставраторам, на возвращение артефактам первоначального вида потребовалось около полутора месяцев.
"Вначале решетки очистили от грязи, ржавчины и состава, которым были закреплены иллюминаторы, затем были устранены трещины и установлены имитации световых призм из триплексного стекла. Для возвращения решеток на историческое место в тротуаре подготовили бетонное основание, выполнили гидроизоляцию. Основание заглубили, чтобы специальный металлический каркас и размещенные на нем чугунные решетки находились на уровне тротуарного покрытия", - рассказал заместитель мэра.
Бирюков подчеркнул, что решетки с иллюминаторами не будут играть прежней роли источника дневного света, но станут еще одной достопримечательностью в районе Сретенки.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что более 10 аналогичных окон-решеток были обнаружены в 2015 году во время благоустройства Мясницкой улицы. После реставрации две из них разместили на специальном подиуме на прежнем месте, а остальные передали в Музей Москвы. Позднее аналогичные артефакты находили и в других районах города.