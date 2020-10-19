https://ria.ru/20201019/istoriya-1580416021.html

Бирюков: старинные тротуарные решетки вернули на историческое место

Старинные тротуарные решетки со световыми призмами, которые были найдены в ходе благоустройства в Ананьевском переулке в центре Москвы, отреставрировали и... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T08:48

2020-10-19T08:48

2020-10-19T08:48

петр бирюков

музей москвы

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155706/50/1557065045_178:0:1600:800_1400x0_80_0_0_85c220c2d2f3605419642f7855515ef0.jpg

<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Старинные тротуарные решетки со световыми призмами, которые были найдены в ходе благоустройства в Ананьевском переулке в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, отреставрировали и вернули на историческое место, они станут еще одной достопримечательностью в районе Сретенки, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>.По его словам, находки передали реставраторам, на возвращение артефактам первоначального вида потребовалось около полутора месяцев.Бирюков подчеркнул, что решетки с иллюминаторами не будут играть прежней роли источника дневного света, но станут еще одной достопримечательностью в районе Сретенки.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что более 10 аналогичных окон-решеток были обнаружены в 2015 году во время благоустройства Мясницкой улицы. После реставрации две из них разместили на специальном подиуме на прежнем месте, а остальные передали в <a href="http://ria.ru/organization_Muzejj_Moskvy/" target="_blank" data-auto="true">Музей Москвы</a>. Позднее аналогичные артефакты находили и в других районах города.

https://ria.ru/20201013/ierusalim-1579576276.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, музей москвы, москва, общество