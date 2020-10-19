https://ria.ru/20201019/ekzamen-1580468759.html

Рособрнадзор не будет разбивать все предметы ЕГЭ на уровни

Рособрнадзор не планирует разбивать единый госэкзамен по всем предметам на базовый и профильный уровни, заявил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T13:06

2020-10-19T13:06

2020-10-19T13:22

социальный навигатор

сн_образование

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rosobrnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Рособрнадзор</a> не планирует разбивать единый госэкзамен по всем предметам на базовый и профильный уровни, заявил глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Anzor_Muzaev/" target="_blank" data-auto="true">Анзор Музаев</a>.Музаев также отметил, что остальные предметы являются профильными для поступления в тот или иной вуз, для этих предметов нет необходимости выделения базового уровня, поскольку при сдаче такого экзамена выпускник заинтересован в том, чтобы показать максимальный результат, а не базовые знания.Он добавил, что при обсуждении обязательного ЕГЭ по иностранному языку обсуждалось такое разделение, однако, из-за отмены решения об обязательности этого экзамена этот вопрос отпал.

https://radiosputnik.ria.ru/20201011/ege-1579288030.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество