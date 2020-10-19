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Рособрнадзор не будет разбивать все предметы ЕГЭ на уровни
Рособрнадзор не планирует разбивать единый госэкзамен по всем предметам на базовый и профильный уровни, заявил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T13:06
2020-10-19T13:22
социальный навигатор
сн_образование
анзор музаев
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общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rosobrnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Рособрнадзор</a> не планирует разбивать единый госэкзамен по всем предметам на базовый и профильный уровни, заявил глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Anzor_Muzaev/" target="_blank" data-auto="true">Анзор Музаев</a>.Музаев также отметил, что остальные предметы являются профильными для поступления в тот или иной вуз, для этих предметов нет необходимости выделения базового уровня, поскольку при сдаче такого экзамена выпускник заинтересован в том, чтобы показать максимальный результат, а не базовые знания.Он добавил, что при обсуждении обязательного ЕГЭ по иностранному языку обсуждалось такое разделение, однако, из-за отмены решения об обязательности этого экзамена этот вопрос отпал.
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социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

Рособрнадзор не будет разбивать все предметы ЕГЭ на уровни

13:06 19.10.2020 (обновлено: 13:22 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПробная сдача Единого государственного экзамена без участия школьников в средней школе № 168 города Новосибирска
Пробная сдача Единого государственного экзамена без участия школьников в средней школе № 168 города Новосибирска - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Рособрнадзор не планирует разбивать единый госэкзамен по всем предметам на базовый и профильный уровни, заявил глава ведомства Анзор Музаев.
"Мы не планируем разбивать все предметы на базовый и профильный уровень. Во-первых, у нас есть только два предмета обязательных для получения аттестата – это русский язык и математика в той или иной форме", - заявил он на ежегодной всероссийской встрече с родителями учащихся школ и вузов.
Музаев также отметил, что остальные предметы являются профильными для поступления в тот или иной вуз, для этих предметов нет необходимости выделения базового уровня, поскольку при сдаче такого экзамена выпускник заинтересован в том, чтобы показать максимальный результат, а не базовые знания.
Он добавил, что при обсуждении обязательного ЕГЭ по иностранному языку обсуждалось такое разделение, однако, из-за отмены решения об обязательности этого экзамена этот вопрос отпал.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Общество
 
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