Рособрнадзор не будет разбивать все предметы ЕГЭ на уровни
13:06 19.10.2020 (обновлено: 13:22 19.10.2020)
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПробная сдача Единого государственного экзамена без участия школьников в средней школе № 168 города Новосибирска
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Рособрнадзор не планирует разбивать единый госэкзамен по всем предметам на базовый и профильный уровни, заявил глава ведомства Анзор Музаев.
"Мы не планируем разбивать все предметы на базовый и профильный уровень. Во-первых, у нас есть только два предмета обязательных для получения аттестата – это русский язык и математика в той или иной форме", - заявил он на ежегодной всероссийской встрече с родителями учащихся школ и вузов.
Музаев также отметил, что остальные предметы являются профильными для поступления в тот или иной вуз, для этих предметов нет необходимости выделения базового уровня, поскольку при сдаче такого экзамена выпускник заинтересован в том, чтобы показать максимальный результат, а не базовые знания.
Он добавил, что при обсуждении обязательного ЕГЭ по иностранному языку обсуждалось такое разделение, однако, из-за отмены решения об обязательности этого экзамена этот вопрос отпал.
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