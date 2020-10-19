https://ria.ru/20201019/ekzamen-1580449619.html

Рособрнадзор оценил идею сдачи ЕГЭ только для поступающих в вузы

Сейчас рано загадывать, потребуется ли в 2021 году проводить ЕГЭ только для поступающих в вузы, предполагается, что русский язык и математика будут... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T11:53

2020-10-19T11:53

2020-10-19T11:55

социальный навигатор

сн_образование

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573939923_0:155:3092:1894_1400x0_80_0_0_340456ece3f257ba47cfbc50048c8746.jpg

<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Сейчас рано загадывать, потребуется ли в 2021 году проводить ЕГЭ только для поступающих в вузы, предполагается, что русский язык и математика будут обязательными для всех, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_Rosobrnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Рособрнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anzor_Muzaev/" target="_blank" data-auto="true">Анзор Музаев</a>.Он также отметил, что система управления показала, что если будет такая необходимость, сценарий 2020 года может быть повторен, но пока предполагается, что русский язык и математика, как и прежде, будут обязательными для сдачи.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество