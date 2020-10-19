https://ria.ru/20201019/ekzamen-1580449619.html
Рособрнадзор оценил идею сдачи ЕГЭ только для поступающих в вузы
Сейчас рано загадывать, потребуется ли в 2021 году проводить ЕГЭ только для поступающих в вузы, предполагается, что русский язык и математика будут... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T11:53
2020-10-19T11:53
2020-10-19T11:55
социальный навигатор
сн_образование
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Сейчас рано загадывать, потребуется ли в 2021 году проводить ЕГЭ только для поступающих в вузы, предполагается, что русский язык и математика будут обязательными для всех, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_Rosobrnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Рособрнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anzor_Muzaev/" target="_blank" data-auto="true">Анзор Музаев</a>.Он также отметил, что система управления показала, что если будет такая необходимость, сценарий 2020 года может быть повторен, но пока предполагается, что русский язык и математика, как и прежде, будут обязательными для сдачи.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество