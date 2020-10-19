https://ria.ru/20201019/distantsionka-1580493784.html
В СФ предложили уточнить законодательство о дистанционном образовании
Сенаторы предлагают правительству уточнить полномочия Минобрнауки и Минпросвещения в сфере дистанционного образования, говорится в проекте документа по итогам... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T15:04
2020-10-19T15:04
2020-10-19T15:04
распространение нового коронавируса
россия
совет федерации рф
правительство рф
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Сенаторы предлагают правительству уточнить полномочия <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_nauki_i_vysshego_obrazovanija_RF" target="_blank">Минобрнауки</a> и <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prosveshhenija_Rossii" target="_blank">Минпросвещения</a> в сфере дистанционного образования, говорится в проекте документа по итогам заседания Совета по развитию цифровой экономики при <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF" target="_blank">Совете Федерации</a>.Заседание совета на тему "Перспективы цифрового развития регионов Арктической зоны" пройдет 10 ноября в Мурманске. Документ есть в распоряжении РИА Новости.В частности, предлагается "рассмотреть возможность внесения поправок в... закон "Об образовании в Российской Федерации" в части уточнения полномочий Минпросвещения России и Минобразования России по установлению порядка применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ".Также рекомендуется проработать вопрос о необходимости разработки дополнительного регулирования деятельности цифровых обучающих платформ, в том числе с точки зрения размещения контента, прав на него, хранения и обработки персональных данных обучающихся, преподавателей.Кроме того, предлагается закрепить норму о "необходимости предварительного анализа и разработки требовании по взаимодействию систем в части анализа структуры данных, подлежащих передаче в другие/из других информационных систем" в постановлении правительства РФ о требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию государственных информсистем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://sn.ria.ru/20201016/minprosvescheniya-1580137528.html
https://ria.ru/20200805/1575404954.html
https://ria.ru/20200801/1575209347.html
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет федерации рф, правительство рф, образование - общество
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.
Сенаторы предлагают правительству уточнить полномочия Минобрнауки
и Минпросвещения
в сфере дистанционного образования, говорится в проекте документа по итогам заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации
.
Заседание совета на тему "Перспективы цифрового развития регионов Арктической зоны" пройдет 10 ноября в Мурманске. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
В частности, предлагается "рассмотреть возможность внесения поправок в... закон "Об образовании в Российской Федерации" в части уточнения полномочий Минпросвещения России и Минобразования России по установлению порядка применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ".
Также рекомендуется проработать вопрос о необходимости разработки дополнительного регулирования деятельности цифровых обучающих платформ, в том числе с точки зрения размещения контента, прав на него, хранения и обработки персональных данных обучающихся, преподавателей.
Кроме того, предлагается закрепить норму о "необходимости предварительного анализа и разработки требовании по взаимодействию систем в части анализа структуры данных, подлежащих передаче в другие/из других информационных систем" в постановлении правительства РФ о требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию государственных информсистем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф