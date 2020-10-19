https://ria.ru/20201019/distantsionka-1580493784.html

В СФ предложили уточнить законодательство о дистанционном образовании

Сенаторы предлагают правительству уточнить полномочия Минобрнауки и Минпросвещения в сфере дистанционного образования, говорится в проекте документа по итогам... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T15:04

2020-10-19T15:04

2020-10-19T15:04

распространение нового коронавируса

россия

совет федерации рф

правительство рф

образование - общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Сенаторы предлагают правительству уточнить полномочия <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_nauki_i_vysshego_obrazovanija_RF" target="_blank">Минобрнауки</a> и <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prosveshhenija_Rossii" target="_blank">Минпросвещения</a> в сфере дистанционного образования, говорится в проекте документа по итогам заседания Совета по развитию цифровой экономики при <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF" target="_blank">Совете Федерации</a>.Заседание совета на тему "Перспективы цифрового развития регионов Арктической зоны" пройдет 10 ноября в Мурманске. Документ есть в распоряжении РИА Новости.В частности, предлагается "рассмотреть возможность внесения поправок в... закон "Об образовании в Российской Федерации" в части уточнения полномочий Минпросвещения России и Минобразования России по установлению порядка применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ".Также рекомендуется проработать вопрос о необходимости разработки дополнительного регулирования деятельности цифровых обучающих платформ, в том числе с точки зрения размещения контента, прав на него, хранения и обработки персональных данных обучающихся, преподавателей.Кроме того, предлагается закрепить норму о "необходимости предварительного анализа и разработки требовании по взаимодействию систем в части анализа структуры данных, подлежащих передаче в другие/из других информационных систем" в постановлении правительства РФ о требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию государственных информсистем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://sn.ria.ru/20201016/minprosvescheniya-1580137528.html

https://ria.ru/20200805/1575404954.html

https://ria.ru/20200801/1575209347.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совет федерации рф, правительство рф, образование - общество