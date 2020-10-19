https://ria.ru/20201019/biznes-1579479806.html

"Страхи/Ошибки". Что лучше: работать на себя или по найму?

Работать на кого-то плохо, это рабство, а вот открыть своё дело — правильно и хорошо. Или же нет? Предпринимательство — иллюзорная свобода. Всё не так красиво, как кажется, и к тому же это не для всех. Кому пора в бизнес, а кому — лучше оставаться в найме? Как наконец решиться на перемены? И всегда ли хобби надо превращать в бизнес?

2020-10-19T12:00

2020-10-19T12:00

2020-10-19T12:00

страхи/ошибки

подкаст

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«Страхи/Ошибки». Что лучше: работать на себя или по найму? Работать на кого-то плохо, это рабство, а вот открыть своё дело — правильно и хорошо. Или же нет? Предпринимательство — иллюзорная свобода. Всё не так красиво, как кажется, и к тому же это не для всех. Кому пора в бизнес, а кому — лучше оставаться в найме? Как наконец решиться на перемены? И всегда ли хобби надо превращать в бизнес?

В чём плюсы и минусы обоих подходов? Кому будет легче на старте и какими качествами должен обладать предприниматель? Как побороть страх неизвестности? Что не так с советом: "преврати хобби в работу, и ты больше никогда не будешь работать"?Вместе с практикующим карьерным консультантом, <a href="https://www.instagram.com/hr_secrets/?hl=ru" target="_blank">блогером</a> Натальей Токарской и клиническим <a href="https://www.instagram.com/misytinpro/?hl=ru" target="_blank">психологом</a> Григорием Мисютиным собрали в одном месте рекомендации всем, кто хоть раз задумывался о своём деле.<strong>2:25</strong> Как лучше: работать по найму или открыть что-то своё?<strong>4:15</strong> Кому точно не надо идти в бизнес и, наоборот?<strong>13:30</strong> Как побороть страх неизвестности?<strong>17:30 </strong>Почему так часто заместители руководителей уходят в бизнес?<strong>20:20 </strong>Сделать из хобби бизнес и не работать всю жизнь?<strong>23:50</strong> Что сказать работодателю на собеседовании, если ваши прошлые попытки открыть своё дело провалились?<strong>29:00</strong> Реально ли совмещать бизнес с работой по найму (и как объясниться со своим работодателем)?<strong>31:50</strong> Важные советы тем, кто сейчас собирается открывать или закрывать бизнесЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://itunes.apple.com/ru/podcast/%25252525D1%2525252581%25252525D1%2525252582%25252525D1%2525252580%25252525D0%25252525B0%25252525D1%2525252585%25252525D0%25252525B8/id1438773021?mt=2">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3N0cmFoaS54bWw">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/6411676">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/id1475619?country=ru">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/strakhi">SoundStream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong>Как и где бесплатно <a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a>________Монтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></strong>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст