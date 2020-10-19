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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.
https://ria.ru/20201019/biznes-1579479806.html
"Страхи/Ошибки". Что лучше: работать на себя или по найму?
Работать на кого-то плохо, это рабство, а вот открыть своё дело — правильно и хорошо. Или же нет? Предпринимательство — иллюзорная свобода. Всё не так красиво, как кажется, и к тому же это не для всех. Кому пора в бизнес, а кому — лучше оставаться в найме? Как наконец решиться на перемены? И всегда ли хобби надо превращать в бизнес?
2020-10-19T12:00
2020-10-19T12:00
страхи/ошибки
подкаст
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«Страхи/Ошибки». Что лучше: работать на себя или по найму?
Работать на кого-то плохо, это рабство, а вот открыть своё дело — правильно и хорошо. Или же нет? Предпринимательство — иллюзорная свобода. Всё не так красиво, как кажется, и к тому же это не для всех. Кому пора в бизнес, а кому — лучше оставаться в найме? Как наконец решиться на перемены? И всегда ли хобби надо превращать в бизнес?
В чём плюсы и минусы обоих подходов? Кому будет легче на старте и какими качествами должен обладать предприниматель? Как побороть страх неизвестности? Что не так с советом: "преврати хобби в работу, и ты больше никогда не будешь работать"?Вместе с практикующим карьерным консультантом, <a href="https://www.instagram.com/hr_secrets/?hl=ru" target="_blank">блогером</a> Натальей Токарской и клиническим <a href="https://www.instagram.com/misytinpro/?hl=ru" target="_blank">психологом</a> Григорием Мисютиным собрали в одном месте рекомендации всем, кто хоть раз задумывался о своём деле.<strong>2:25</strong> Как лучше: работать по найму или открыть что-то своё?<strong>4:15</strong> Кому точно не надо идти в бизнес и, наоборот?<strong>13:30</strong> Как побороть страх неизвестности?<strong>17:30 </strong>Почему так часто заместители руководителей уходят в бизнес?<strong>20:20 </strong>Сделать из хобби бизнес и не работать всю жизнь?<strong>23:50</strong> Что сказать работодателю на собеседовании, если ваши прошлые попытки открыть своё дело провалились?<strong>29:00</strong> Реально ли совмещать бизнес с работой по найму (и как объясниться со своим работодателем)?<strong>31:50</strong> Важные советы тем, кто сейчас собирается открывать или закрывать бизнесЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://itunes.apple.com/ru/podcast/%25252525D1%2525252581%25252525D1%2525252582%25252525D1%2525252580%25252525D0%25252525B0%25252525D1%2525252585%25252525D0%25252525B8/id1438773021?mt=2">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3N0cmFoaS54bWw">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/6411676">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/id1475619?country=ru">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/strakhi">SoundStream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong>Как и где бесплатно <a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a>________Монтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></strong>
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аудио, подкаст

"Страхи/Ошибки". Что лучше: работать на себя или по найму?

12:00 19.10.2020
 
Страхи/Ошибки
«Страхи/Ошибки». Что лучше: работать на себя или по найму?
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Работать на кого-то плохо, это рабство, а вот открыть своё дело — правильно и хорошо. Или же нет? Предпринимательство — иллюзорная свобода. Всё не так красиво, как кажется, и к тому же это не для всех. Кому пора в бизнес, а кому — лучше оставаться в найме? Как наконец решиться на перемены? И всегда ли хобби надо превращать в бизнес?
В чём плюсы и минусы обоих подходов? Кому будет легче на старте и какими качествами должен обладать предприниматель? Как побороть страх неизвестности? Что не так с советом: "преврати хобби в работу, и ты больше никогда не будешь работать"?
Вместе с практикующим карьерным консультантом, блогером Натальей Токарской и клиническим психологом Григорием Мисютиным собрали в одном месте рекомендации всем, кто хоть раз задумывался о своём деле.
2:25 Как лучше: работать по найму или открыть что-то своё?
4:15 Кому точно не надо идти в бизнес и, наоборот?
13:30 Как побороть страх неизвестности?
17:30 Почему так часто заместители руководителей уходят в бизнес?
20:20 Сделать из хобби бизнес и не работать всю жизнь?
23:50 Что сказать работодателю на собеседовании, если ваши прошлые попытки открыть своё дело провалились?
29:00 Реально ли совмещать бизнес с работой по найму (и как объясниться со своим работодателем)?
31:50 Важные советы тем, кто сейчас собирается открывать или закрывать бизнес
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Страхи/ОшибкиПодкаст
 
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