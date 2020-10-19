https://ria.ru/20201019/bezrabotnye-1580455387.html
В России выделят еще 35 миллиардов рублей на поддержку безработных
Правительство дополнительно выделит 35 миллиардов рублей на поддержку безработных, заявил в ходе совещания с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:15
2020-10-19T12:15
2020-10-19T12:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мишустин
правительство рф
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Правительство дополнительно выделит 35 миллиардов рублей на поддержку безработных, заявил в ходе совещания с вице-премьерами глава кабмина <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>."Правительство продолжает поддерживать людей, которые потеряли работу, в том числе из-за распространения коронавируса. Им назначалось максимальное пособие по безработице, предоставлялись выплаты на несовершеннолетних детей. …На эти социальные выплаты в бюджете на текущий год мы предусмотрели свыше 165 миллиардов рублей, дополнительно к ним правительство выделяет более 35 миллиардов рублей, они пойдут на поддержку безработных во всех регионах. Соответствующее распоряжение правительства подписано", - сказал он.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, правительство рф, общество