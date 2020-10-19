https://ria.ru/20201019/abkhaziya-1580456370.html

Эксперты назвали цены на новогодние туры в Абхазию

В продаже у туроператоров появились путевки в Абхазию на Новый год-2021, в компаниях надеются, что из-за высокой популярности Сочи, вырастет спрос и на эту... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T12:47

2020-10-19T12:47

2020-10-19T12:47

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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. </strong>В продаже у туроператоров появились путевки в Абхазию на Новый год-2021, в компаниях надеются, что из-за высокой популярности Сочи, вырастет спрос и на эту страну, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53047.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.По данным участников рынка, осенью и в декабре на абхазском направлении нет спецпредложений, так как круглогодичные отели хорошо грузятся. Однако наблюдается сезонное снижение цен. В среднем стоимость проживания в ноябре снижается на 15-20 процентов, но в зависимости от категории звездности гостиницы падение может достигать и 30 процентов. Средний чек на недельный пакетный тур в Абхазию (перелет, проживание, страховка, трехразовое питание) будет стоить от 24 тысяч рублей на двоих.Эксперты говорят, что глубина продаж пока достигает конца ноября, а зимний спрос будет зависеть от ограничительных мер на направлении и открытия других стран на этот период. Сотрудники туркомпаний предполагают, что популярность Абхазии этой зимой может вырасти, благодаря высокой загрузке отелей Сочи.Компании уже начали выпускать новогодние предложения. Так, недельный тур в недорогой отель без питания будет стоить от 7 800 рублей на двоих (без учета перелета). Отели с завтраком — от 15 тысяч рублей на двоих. Проживание с трехразовым питанием – в среднем от 25 800 рублей на двоих, но можно найти предложения и за 12,6 тысячи рублей.

https://ria.ru/20200827/abkhaziya-1576371254.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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