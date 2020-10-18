https://ria.ru/20201018/vooruzheniya-1580319244.html

Антонов: Россия пытается убедить США прекратить гонку вооружений

Москва пытается убедить политиков в США, что отсутствие диалога по предотвращению гонки вооружений опасно, но пока результата нет, заявил посол РФ в США... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T00:23

2020-10-18T00:23

2020-10-18T00:23

россия

анатолий антонов

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Москва пытается убедить политиков в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, что отсутствие диалога по предотвращению гонки вооружений опасно, но пока результата нет, заявил посол РФ в США <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Antonov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Антонов</a>.По его словам, сейчас США и Россия становятся все ближе к гонке вооружений.Ранее советник по национальной безопасности Белого дома <a href="http://ria.ru/person_robert-obrayen/" target="_blank" data-auto="true">Роберт О'Брайен</a> заявил, что предложение президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> о продлении договора СНВ-3 на один год без предварительных условий, но без заморозки числа ядерных боеголовок, это не вариант решения вопроса. Он выразил надежду на то, что Россия пересмотрит свою позицию до того, как "последует дорогостоящая гонка вооружений".Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. 5 февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.

https://ria.ru/20200921/ryabkov-1577545031.html

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россия

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анатолий антонов, сша, в мире