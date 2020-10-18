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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201018/vaktsina-1580379706.html
Вице-президент Венесуэлы считает критику вакцины "Спутник V" политической
Критика в адрес российской вакцины от коронавируса "Спутник V" носит политический характер, поскольку с научной точки зрения это отличный препарат, заявила... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T18:40
2020-10-18T18:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
николас мадуро
воз
венесуэла
в мире
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<strong>МЕХИКО, 18 окт - РИА Новости.</strong> Критика в адрес российской вакцины от коронавируса "Спутник V" носит политический характер, поскольку с научной точки зрения это отличный препарат, заявила вице-президент <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэлы</a> Дэлси Родригес."Это больше политический вопрос, чем вопрос здоровья и медицины. С научной точки зрения у российской вакцины не было никаких осложнений, это отличная вакцина", - заявила Родригес, в эфире телеканала VTV, отвечая на вопрос о нападках на российскую вакцину "Спутник V", которую начали тестировать в Венесуэле.По словам политика, в Венесуэле ждут этот препарат и сама она собирается сделать эту прививку. Власти рассчитывают начать вакцинацию в апреле после завершения тестов и одобрения <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>.Ранее президент Венесуэлы <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николас Мадуро</a> заявил о начале третьей фазы клинических испытаний в Венесуэле российского препарата "Спутник V" с участием 2 тысяч добровольцев.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак ").
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коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, николас мадуро, воз, венесуэла, в мире

Вице-президент Венесуэлы считает критику вакцины "Спутник V" политической

18:40 18.10.2020
 
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
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МЕХИКО, 18 окт - РИА Новости. Критика в адрес российской вакцины от коронавируса "Спутник V" носит политический характер, поскольку с научной точки зрения это отличный препарат, заявила вице-президент Венесуэлы Дэлси Родригес.
"Это больше политический вопрос, чем вопрос здоровья и медицины. С научной точки зрения у российской вакцины не было никаких осложнений, это отличная вакцина", - заявила Родригес, в эфире телеканала VTV, отвечая на вопрос о нападках на российскую вакцину "Спутник V", которую начали тестировать в Венесуэле.
По словам политика, в Венесуэле ждут этот препарат и сама она собирается сделать эту прививку. Власти рассчитывают начать вакцинацию в апреле после завершения тестов и одобрения ВОЗ.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о начале третьей фазы клинических испытаний в Венесуэле российского препарата "Спутник V" с участием 2 тысяч добровольцев.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак ").
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийНиколас МадуроВОЗВенесуэлаВ мире
 
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