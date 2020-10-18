https://ria.ru/20201018/vaktsina-1580379706.html
Вице-президент Венесуэлы считает критику вакцины "Спутник V" политической
Критика в адрес российской вакцины от коронавируса "Спутник V" носит политический характер, поскольку с научной точки зрения это отличный препарат, заявила... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T18:40
2020-10-18T18:40
2020-10-18T18:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
николас мадуро
воз
венесуэла
в мире
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<strong>МЕХИКО, 18 окт - РИА Новости.</strong> Критика в адрес российской вакцины от коронавируса "Спутник V" носит политический характер, поскольку с научной точки зрения это отличный препарат, заявила вице-президент <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэлы</a> Дэлси Родригес."Это больше политический вопрос, чем вопрос здоровья и медицины. С научной точки зрения у российской вакцины не было никаких осложнений, это отличная вакцина", - заявила Родригес, в эфире телеканала VTV, отвечая на вопрос о нападках на российскую вакцину "Спутник V", которую начали тестировать в Венесуэле.По словам политика, в Венесуэле ждут этот препарат и сама она собирается сделать эту прививку. Власти рассчитывают начать вакцинацию в апреле после завершения тестов и одобрения <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>.Ранее президент Венесуэлы <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николас Мадуро</a> заявил о начале третьей фазы клинических испытаний в Венесуэле российского препарата "Спутник V" с участием 2 тысяч добровольцев.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак ").
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венесуэла
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, николас мадуро, воз, венесуэла, в мире