https://ria.ru/20201018/turtsiya-1580379534.html

В Госдуме назвали Турцию ненадежным союзником

Турция своими антикрымскими заявлениями показывает, что является для России ненадежным союзником, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T18:38

2020-10-18T18:38

2020-10-18T18:38

михаил шеремет

госдума рф

турция

республика крым

в мире

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> своими антикрымскими заявлениями показывает, что является для России ненадежным союзником, заявил депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы РФ</a> от крымского региона <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_SHeremet/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Шеремет</a>.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a> не признает Крым российским регионом и намерена вместе с <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a> поддерживать крымских татар."Турция последнее время, к сожалению, демонстрирует себя ненадежным союзником, занимая откровенно недружественную позицию по отношению к России и российскому Крыму. Неспроста в Крыму стоит памятник императору Александру III, который сказал, что у России есть два союзника: ее армия и флот", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, турецкие власти своей неуважительной политикой рискуют тем, что российские туристы совсем перестанут посещать курорты Турции."Россия без турецких помидор проживет, а вот смогут ли турки прожить без нашей поддержки, это еще вопрос", - сказал депутат.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">республики Крым</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201018/krym-1580328731.html

https://ria.ru/20201017/krym-1580299848.html

elya.velichutina Не надежный и не союзник. 40

Александр И Раньше-то где были, умнейшие на высочайших зарплатах? Ждали попутного ветра сверху? Беда вы. Точее, радость. Больше чем Турция :) 30

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турция

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил шеремет, госдума рф, турция, республика крым, в мире