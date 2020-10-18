https://ria.ru/20201018/saratov-1580320611.html

Соседка рассказала о семье женщины, выбросившей детей из окна в Саратове

Семья женщины, выбросившей своих дочерей из окна квартиры в Саратове, была благополучной и непьющей, об этом рассказала РЕН ТВ ее соседка. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T00:58

2020-10-18T00:58

2020-10-18T00:58

следственный комитет россии (ск рф)

саратов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 18 окт – РИА Новости.</strong> Семья женщины, выбросившей своих дочерей из окна квартиры в <a href="http://ria.ru/location_Saratov/" target="_blank" data-auto="true">Саратове</a>, была благополучной и непьющей, об этом рассказала <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ</a> ее соседка."Она была на больничном неделю, позавчера ее видела, на машине поехала, нормально все было. Семья у них благополучная, ни бабушка, ни дедушка не пьют, и она не пьет", - сообщила она.По словам соседки, женщина развелась с мужем, однако он регулярно приезжал и гулял с детьми. "У меня в голове не укладывается (поступок матери – ред.), она все время была с девчонками - и в школу провожала, и на тренировки ездила", - добавила женщина.По предварительным данным, 39-летняя жительница Саратова днем в субботу выбросила двух дочек пяти и восьми лет из окна многоэтажного дома по Ново-Астраханскому шоссе, после чего ножом ранила себя в грудь, все трое госпитализированы, дети - в стабильно тяжелом состоянии. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> возбудил в отношении матери девочек уголовное дело. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя сообщила, что родители девочек развелись год назад, при этом на учете семья не состояла.

https://ria.ru/20201017/deti-1580279868.html

саратов

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мать выбросила детей из окна в Саратове. Кадры следственных действий Жительница Заводского района Саратова выбросила двоих дочерей из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома. 2020-10-18T00:58 true PT0M52S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия