https://ria.ru/20201018/mh17-1580350921.html

Принуждение европейцев к взаимоуважительному диалогу с Россией началось

Европа подняла немалый шум в связи с решением Российской Федерации выйти из трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией по обстоятельствам гибели... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T13:42

2020-10-18T13:42

2020-10-18T17:01

mh17. расследование

сергей лавров

совет европы

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Европа подняла немалый шум в связи с решением Российской Федерации выйти из трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией по<a href="https://ria.ru/20201015/rassledovanie-1579915504.html" target="_blank"> обстоятельствам гибели рейса MH17</a>. При этом сам характер этого шума и сопровождающие его фейки, звучащие из уст высокопоставленных лиц, — сами по себе красноречивое подтверждение фальшивости намерений Запада относительно установления истинных причин трагедии.Чего стоит только формулировка <a href="https://twitter.com/ministerBlok/status/1316743856558428160?s=20" target="_blank">официального заявления</a> министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока: "Сегодня Российская Федерация объявила об одностороннем решении прекратить переговоры о своей ответственности за уничтожение рейса MH17". Вот как! Оказывается, где-то велись переговоры "об ответственности России", а мы об этом и не подозревали.Следует напомнить, что первые консультации по обстоятельствам гибели малайзийского "Боинга", уничтоженного в июле 2014-го, состоялись в начале прошлого года. И российская сторона <a href="https://ria.ru/20190211/1550710025.html" target="_blank">сразу обозначила</a>: "В центре их внимания будет не "признание юридической ответственности России за катастрофу", а весь комплекс вопросов, связанных с этим инцидентом и имеющих принципиальное значение для установления истинных причин". Причем Москва особо подчеркнула, что одним из ключевых вопросов, которые необходимо рассмотреть, — ответственность Украины за то, что та не закрыла свое воздушное пространство над зоной боевых действий. И конечно же, Блок прекрасно знает об этом. Но сознательно идет на искажение истины. Как и в своем пассаже о том, что отказ России продолжать бесплодные консультации "является особенно болезненным для родственников жертв".Многие из западных деятелей, бросившихся осуждать Москву за это решение, также пытаются спекулировать на теме пострадавших. Так, посол США в Нидерландах Пит Хукстра <a href="https://twitter.com/usambnl/status/1316763025089662976?s=20" target="_blank">назвал</a> выход России из консультаций "очередным ударом по родственникам жертв и по их стремлению к справедливости". Неудивительно, что реакция некоторых голландцев, воспринимающих такие известия в том виде, в каком они преподносятся официальными лицами, более чем резкая. К примеру, один из читателей Блока тут же <a href="https://twitter.com/F007/status/1316755099314778113?s=20" target="_blank">разродился гневными советами</a> относительно России: "Немедленно высылайте всех русских из Нидерландов, закрывайте посольство, немедленно прекратите внешнюю торговлю с Россией, больше не покупайте российский газ. Отправьте наш флот в Крым".И практически никто из комментаторов не доносит до разочарованной голландской публики четкое и недвусмысленное объяснение причин такого шага Москвы. МИД России пояснил же, что с удовольствием продолжил бы консультации (на которые, кстати, там <a href="https://ria.ru/20200528/1572103408.html" target="_blank">возлагали большие надежды</a>), если бы голландцы в итоге не выбрали другой путь — подачу иска против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Заявление МИД гласит: "Подобные недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и наше участие в них. Ответственность за срыв трехсторонних консультаций, таким образом, <a href="https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4387013" target="_blank">полностью лежит</a> на официальной Гааге". Вот этот неудобный момент западная пресса старается особо не выпячивать, а то и вообще не упоминает его. Как, кстати, и то, что подачей иска в ЕСПЧ Гаага, вопреки всем "крокодиловым слезам" по жертвам, как раз навредила их родственникам.Дело в том, что в ЕСПЧ уже не раз подавались индивидуальные иски от имени последних. Первое подобное заявление рассматривается еще с 2016 года и затем дополнялось <a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#{itemid:[001-192578]}" target="_blank">новым иском</a>. То есть дело по MH17 было в полном разгаре. И вот 10 июля сего года правительство Нидерландов не находит ничего лучше, как подать межгосударственный иск в тот же суд (обычно рассматривающий персональные кейсы), да еще <a href="https://www.government.nl/latest/news/2020/07/10/the-netherlands-brings-mh17-case-against-russia-before-european-court-of-human-rights" target="_blank">лицемерно утверждает</a>, что он подан в поддержку уже рассматривающихся там дел. И это — откровенная ложь голландской стороны. Трудно представить, что в Гааге, глобальной юридической столице, не знают о том, что при подаче межгосударственного иска в ЕСПЧ все индивидуальные дела, разбиравшиеся там по тому же случаю, моментально останавливаются вплоть до окончания спора между странами. Это четко зафиксировано пунктом 45 <a href="https://www.echr.coe.int/Documents/Copenhagen_Declaration_ENG.pdf" target="_blank">Копенгагенской декларации</a> о реформе системы Европейской конвенции о правах человека, единогласно принятой в 2018 году государствами — членами Совета Европы.То есть Гаага прикрывается родственниками жертв MH17, но сама при этом затягивает решение суда по их искам на несколько лет (а рассмотрение межгосударственных дел в ЕСПЧ может длиться очень долго). Голландская пресса об этом, конечно, не напишет. Не надо забывать также, что иск Нидерландов в ЕСПЧ потенциально создает конфликт интересов с другим юридическим органом — Международным судом ООН, где уже рассматривается дело Украины против России, в котором тоже фигурирует ответственность за MH17. А Европейский суд (высшая судебная инстанция в ЕС) еще в 2014 году <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160882&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1281896" target="_blank">выражал свое мнение</a> о том, что межгосударственные кейсы, рассматриваемые в ЕСПЧ, не должны посягать на юрисдикцию других международных судебных органов. То есть правительство Нидерландов не только затягивает рассмотрение индивидуальных кейсов, но и создает конфликт интересов между разными инстанциями, что также может создать помехи для дела.Возникает закономерный вопрос: зачем же Гааге понадобилось торпедировать одновременно судебные процессы в ЕСПЧ и консультации с Россией, подавая свой скандальный иск именно сейчас? Голландская пресса, мусоля решение Москвы, почему-то не настаивает на ответе своего премьер-министра Марка Рютте на этот вопрос. Тот всего лишь <a href="https://nos.nl/artikel/2340255-nederland-daagt-rusland-voor-het-europees-hof-hoe-kansrijk-is-dat.html" target="_blank">сказал</a>, что "выбрал наилучшее время", но отказался пояснять, почему же он так считает. А ведь ответ очевиден. Сначала голландское правительство постоянно отвечало, что ожидает окончания расследования Международной следственной группы и передачи иска в суд. И вот в марте этого года так долго ожидаемый там судебный процесс <a href="https://ria.ru/20200309/1568314354.html" target="_blank">стартовал на территории аэропорта</a> Схипхолл, с шумом, с помпой, под камерами чуть ли не всех телекомпаний мира. И сразу стало понятно: что-то пошло не так для организаторов этого процесса. Во-первых, четыре назначенных "обвиняемых" не имеют никакого отношения к уничтожению MH17 (и чем дальше этот процесс развивается, тем это становится очевиднее для всех). Во-вторых, такая же шумная попытка привязать к процессу офицера российских спецслужб (а стало быть, и российское государство) провалилась. Вспомните, как весной 2018 года все мировые СМИ с подачи не раз скомпрометировавшей себя антироссийской структуры Bellincgat трубили: вот оно — недостающее звено, ведущее к Кремлю! И <a href="https://www.bbc.com/russian/news-44252961" target="_blank">указывали фамилию</a> некоего Олега Иванникова. Почему-то когда на первом же заседании Гаагского суда по MH17 прокуроры скромно заявили, что Иванников не рассматривается в качестве подозреваемого и не имеет никакого отношения к делу, этот факт был почти полностью проигнорирован теми же СМИ. За фейки, разумеется, никто не извинился.По мере приближения очередной годовщины уничтожения "Боинга" родственникам жертв стало понятно, что дело разваливается. О чем они фактически <a href="https://twitter.com/ThomasSchansman/status/1281309807178383361?s=20" target="_blank">прямо указали</a> в письме тому самому американскому послу Хукстре, якобы так переживающему за них. Они призвали США предоставить все-таки суду те самые спутниковые снимки инцидента, о которых в 2014 году говорил госсекретарь Джон Керри. Как вы понимаете, никаких снимков предоставлено не было. Зато Хукстра теперь волнуется за родственников жертв и в чем-то обвиняет Россию.Поняв, что дело в суде разваливается, а Гаага ничего не может предоставить публике к шестой годовщине уничтожения MH17, она и пошла на этот вызывающий шаг с иском в ЕСПЧ. Исключительно под дату — чтобы отвлечь внимание от неудобных вопросов по делу и переключить его на новый иск и, соответственно, на новое затягивание процесса.Ну и как должна была поступать Россия, которая действительно надеялась начать хоть какой-то диалог с Нидерландами, пусть даже в рамках неформализованной группы? О каком диалоге может идти речь, если другая сторона уже все для себя решила?Как тут не вспомнить <a href="https://www.mid.ru/ru/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/4380725" target="_blank">недавние слова</a> Сергея Лаврова: "Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе, не понимают необходимости взаимоуважительного разговора. Наверное, мы должны на какое-то время перестать с ними общаться". Можно сказать, что решение по выходу России из консультаций по MH17 — это первый шаг к реализации слов министра. Первый, но далеко не последний. Путь России к принуждению европейцев к взаимоуважительному диалогу, считайте, начался. И будет он долгим.

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/boing-1580135939.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/boing-1579979227.html

https://ria.ru/20201015/konsultatsii-1579917164.html

https://ria.ru/20200928/mh17-1577896076.html

Сельский реднек Прочитал заголовок и первым делом подумал: неужели один ведущий-патриот отказался от дачи в Италии на озере Комо? 262

Leonid Фантасмагорическая картина представилась: 19 век, одна из губерний Российской Империи. Расхристанный мужик в лаптях выходит из лесу на дорогу и преградив путь экипажу из четвёрки лошадей с иностранными пассажирами во фраках и цилиндрах, помахивая дубиной, начинает взаимоуважительный диалог... 257

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гаага

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Владимир Корнилов https://cdn23.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

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mh17. расследование, сергей лавров, совет европы, гаага, оон, сша, авторы, в мире