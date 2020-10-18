https://ria.ru/20201018/izbienie-1580376278.html
В Москве родителей четырехлетней девочки заподозрили в избиении дочери
Дело возбуждено после того, как сотрудники московского детского сада обнаружили на теле четырехлетней девочки признаки истязания, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T18:13
2020-10-18T18:13
2020-10-18T18:14
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Дело возбуждено после того, как сотрудники московского детского сада обнаружили на теле четырехлетней девочки признаки истязания, <a href="https://sledcom.ru/news/item/1508528/?type=news" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщается </a>на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Истязание" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.По данным следствия, 16 октября сотрудники детского сада в Бутырском районе обнаружили на теле 4-летней девочки множественные ссадины. Ребёнок сообщил, что повреждения ей причинил один из родителей. Сотрудники детсада передали информацию в правоохранительные органы. Девочка помещена в больницу для проведения обследования.Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, также следователи проверят жилищные условия ребенка и исполнение обязанностей по его воспитанию.Кроме того, следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц органов опеки и попечительства по статье о халатности.Также, как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_lyudmila-nefedova/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Нефедова</a>, прокуроры проверят действия органов опеки и попечительства, а также дадут оценку действиям приемных родителей по исполнению возложенных на них обязанностей.
https://ria.ru/20201018/eskalator-1580354880.html
https://ria.ru/20200904/peterburg-1576780125.html
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.
Дело возбуждено после того, как сотрудники московского детского сада обнаружили на теле четырехлетней девочки признаки истязания, сообщается
на сайте СК
РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Истязание" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 16 октября сотрудники детского сада в Бутырском районе обнаружили на теле 4-летней девочки множественные ссадины. Ребёнок сообщил, что повреждения ей причинил один из родителей. Сотрудники детсада передали информацию в правоохранительные органы. Девочка помещена в больницу для проведения обследования.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, также следователи проверят жилищные условия ребенка и исполнение обязанностей по его воспитанию.
Кроме того, следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц органов опеки и попечительства по статье о халатности.
Также, как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова
, прокуроры проверят действия органов опеки и попечительства, а также дадут оценку действиям приемных родителей по исполнению возложенных на них обязанностей.