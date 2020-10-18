https://ria.ru/20201018/izbienie-1580376278.html

В Москве родителей четырехлетней девочки заподозрили в избиении дочери

Дело возбуждено после того, как сотрудники московского детского сада обнаружили на теле четырехлетней девочки признаки истязания, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T18:13

2020-10-18T18:13

2020-10-18T18:14

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Дело возбуждено после того, как сотрудники московского детского сада обнаружили на теле четырехлетней девочки признаки истязания, <a href="https://sledcom.ru/news/item/1508528/?type=news" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщается </a>на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Истязание" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.По данным следствия, 16 октября сотрудники детского сада в Бутырском районе обнаружили на теле 4-летней девочки множественные ссадины. Ребёнок сообщил, что повреждения ей причинил один из родителей. Сотрудники детсада передали информацию в правоохранительные органы. Девочка помещена в больницу для проведения обследования.Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, также следователи проверят жилищные условия ребенка и исполнение обязанностей по его воспитанию.Кроме того, следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц органов опеки и попечительства по статье о халатности.Также, как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_lyudmila-nefedova/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Нефедова</a>, прокуроры проверят действия органов опеки и попечительства, а также дадут оценку действиям приемных родителей по исполнению возложенных на них обязанностей.

https://ria.ru/20201018/eskalator-1580354880.html

https://ria.ru/20200904/peterburg-1576780125.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия