https://ria.ru/20201018/ekologiya-1580351467.html
В Приморье в реке Артемовка произошел мор рыбы
Административное расследование возбуждено по факту мора рыбы в реке Артёмовка в Приморье, сообщила РИА Новости начальник отдела охраны окружающей среды и... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T13:46
2020-10-18T13:46
2020-10-18T13:46
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости.</strong> Административное расследование возбуждено по факту мора рыбы в реке Артёмовка в Приморье, сообщила РИА Новости начальник отдела охраны окружающей среды и природопользования администрации Артемовского городского округа (АГО) Александра Мурзина.В субботу в социальных сетях региона появилась информация о массовой гибели рыбы в реке, пользователи публиковали фотографии и видео."Административное расследование возбуждено по факту мора рыбы в реке Артёмовка. Для установления места гибели рыбы и его обследования по обращению очевидцев выезжали представители отдела охраны окружающей среды и природопользования администрации Артемовского городского округа совместно с представителями территориального управления. Факт мора подтвердился, на воде имелись признаки пены", - сказала Мурзина.По ее словам, собранные специалистами материалы направят в <a href="http://ria.ru/organization_Rosrybolovstvo/" target="_blank" data-auto="true">Росрыболовство</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a>."Погибшая рыба направлена на экспертизу для проведения лабораторных исследований", - сказала собеседница агентства.Как уточнили РИА Новости специалисты, в основном погибла красноперка – широко распространенный вид пресноводных рыб.
https://ria.ru/20200625/1573457163.html
https://ria.ru/20201013/kamchatka-1579584533.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Административное расследование возбуждено по факту мора рыбы в реке Артёмовка в Приморье, сообщила РИА Новости начальник отдела охраны окружающей среды и природопользования администрации Артемовского городского округа (АГО) Александра Мурзина.
В субботу в социальных сетях региона появилась информация о массовой гибели рыбы в реке, пользователи публиковали фотографии и видео.
"Административное расследование возбуждено по факту мора рыбы в реке Артёмовка. Для установления места гибели рыбы и его обследования по обращению очевидцев выезжали представители отдела охраны окружающей среды и природопользования администрации Артемовского городского округа совместно с представителями территориального управления. Факт мора подтвердился, на воде имелись признаки пены", - сказала Мурзина.
По ее словам, собранные специалистами материалы направят в Росрыболовство
и Росприроднадзор
.
"Погибшая рыба направлена на экспертизу для проведения лабораторных исследований", - сказала собеседница агентства.
Как уточнили РИА Новости специалисты, в основном погибла красноперка – широко распространенный вид пресноводных рыб.