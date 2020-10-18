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В Приморье в реке Артемовка произошел мор рыбы
Административное расследование возбуждено по факту мора рыбы в реке Артёмовка в Приморье, сообщила РИА Новости начальник отдела охраны окружающей среды и... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T13:46
2020-10-18T13:46
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости.</strong> Административное расследование возбуждено по факту мора рыбы в реке Артёмовка в Приморье, сообщила РИА Новости начальник отдела охраны окружающей среды и природопользования администрации Артемовского городского округа (АГО) Александра Мурзина.В субботу в социальных сетях региона появилась информация о массовой гибели рыбы в реке, пользователи публиковали фотографии и видео."Административное расследование возбуждено по факту мора рыбы в реке Артёмовка. Для установления места гибели рыбы и его обследования по обращению очевидцев выезжали представители отдела охраны окружающей среды и природопользования администрации Артемовского городского округа совместно с представителями территориального управления. Факт мора подтвердился, на воде имелись признаки пены", - сказала Мурзина.По ее словам, собранные специалистами материалы направят в <a href="http://ria.ru/organization_Rosrybolovstvo/" target="_blank" data-auto="true">Росрыболовство</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a>."Погибшая рыба направлена на экспертизу для проведения лабораторных исследований", - сказала собеседница агентства.Как уточнили РИА Новости специалисты, в основном погибла красноперка – широко распространенный вид пресноводных рыб.
https://ria.ru/20200625/1573457163.html
https://ria.ru/20201013/kamchatka-1579584533.html
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федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), происшествия

В Приморье в реке Артемовка произошел мор рыбы

13:46 18.10.2020
 
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкРыбак проверяет сеть перед выходом на сезонный лов
Рыбак проверяет сеть перед выходом на сезонный лов - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Игорь Руссак
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Административное расследование возбуждено по факту мора рыбы в реке Артёмовка в Приморье, сообщила РИА Новости начальник отдела охраны окружающей среды и природопользования администрации Артемовского городского округа (АГО) Александра Мурзина.
В субботу в социальных сетях региона появилась информация о массовой гибели рыбы в реке, пользователи публиковали фотографии и видео.
Озеро - РИА Новости, 1920, 25.06.2020
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"Административное расследование возбуждено по факту мора рыбы в реке Артёмовка. Для установления места гибели рыбы и его обследования по обращению очевидцев выезжали представители отдела охраны окружающей среды и природопользования администрации Артемовского городского округа совместно с представителями территориального управления. Факт мора подтвердился, на воде имелись признаки пены", - сказала Мурзина.
По ее словам, собранные специалистами материалы направят в Росрыболовство и Росприроднадзор.
"Погибшая рыба направлена на экспертизу для проведения лабораторных исследований", - сказала собеседница агентства.
Как уточнили РИА Новости специалисты, в основном погибла красноперка – широко распространенный вид пресноводных рыб.
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Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Происшествия
 
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