https://ria.ru/20201018/dorozhniki-1580377004.html

Бирюков поздравил московских дорожников с профессиональным праздником

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил столичных дорожников с профессиональным праздником, поздравление опубликовано... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T18:16

2020-10-18T18:16

2020-10-18T18:16

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общество

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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a> поздравил столичных дорожников с профессиональным праздником, поздравление опубликовано на официальных страницах Комплекса городского хозяйства в социальных сетях."Уважаемые коллеги, дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с прекрасным профессиональным праздником – Днем работников дорожного хозяйства! В любую погоду вы делаете наш город комфортным и безопасным. Содержите и ремонтируете автодороги, следите за чистотой, наносите разметку, благоустраиваете и озеленяете общественные пространства. Неповторимый облик российской столицы, которым восхищается весь мир, - результат ежедневного труда и личная заслуга каждого из вас", - говорится в сообщении.Бирюков поблагодарил дорожников за работу, пожелал им успехов, благополучия, здоровья и новых свершений "на благо Москвы и москвичей".

https://ria.ru/20201018/dorozhniki-1580101243.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество