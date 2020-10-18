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Бирюков поздравил московских дорожников с профессиональным праздником
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил столичных дорожников с профессиональным праздником, поздравление опубликовано... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T18:16
2020-10-18T18:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a> поздравил столичных дорожников с профессиональным праздником, поздравление опубликовано на официальных страницах Комплекса городского хозяйства в социальных сетях."Уважаемые коллеги, дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с прекрасным профессиональным праздником – Днем работников дорожного хозяйства! В любую погоду вы делаете наш город комфортным и безопасным. Содержите и ремонтируете автодороги, следите за чистотой, наносите разметку, благоустраиваете и озеленяете общественные пространства. Неповторимый облик российской столицы, которым восхищается весь мир, - результат ежедневного труда и личная заслуга каждого из вас", - говорится в сообщении.Бирюков поблагодарил дорожников за работу, пожелал им успехов, благополучия, здоровья и новых свершений "на благо Москвы и москвичей".
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество

Бирюков поздравил московских дорожников с профессиональным праздником

18:16 18.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил столичных дорожников с профессиональным праздником, поздравление опубликовано на официальных страницах Комплекса городского хозяйства в социальных сетях.
"Уважаемые коллеги, дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с прекрасным профессиональным праздником – Днем работников дорожного хозяйства! В любую погоду вы делаете наш город комфортным и безопасным. Содержите и ремонтируете автодороги, следите за чистотой, наносите разметку, благоустраиваете и озеленяете общественные пространства. Неповторимый облик российской столицы, которым восхищается весь мир, - результат ежедневного труда и личная заслуга каждого из вас", - говорится в сообщении.
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Бирюков поблагодарил дорожников за работу, пожелал им успехов, благополучия, здоровья и новых свершений "на благо Москвы и москвичей".
 
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваОбщество
 
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